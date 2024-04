Si riparte dal 2-0 per i bianconeri nel match di andata all’Allianz Stadium, firmato Chiesa e Vlahovic. La squadra biancoceleste di Igor Tudor, tuttavia, desidera rimontare davanti al proprio pubblico, con la Vecchia Signora chiamata a resistere. Capitolini, invece, pronti all’impresa. La vincente di Juventus-Lazio affronterà in finale (in programma il 15 maggio all’Olimpico) una tra Fiorentina e Atalanta.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Cataldi, Guendouzi, Hysaj; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. TudorJUVENTUS (3-5-2): Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri