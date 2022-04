: brividi nel primo tempo per quel rinvio addosso a Messias e successivo fallo di mano fuori area. Si esalta sulla punizione di Hernandez e in un paio di altri interventi nella ripresa. Incolpevole sui gol.: Leao è più forte fisicamente e ogni tanto gli scappa via anche in velocità. Lui restituisce pan per focaccia e in alcuni momenti costringe il portoghese a ripiegare per aiutare Hernandez (dal 34' s.t.: ha solo compiti di copertura e li svolge bene): Bene in marcatura nella prima metà di gara. Sul gol dell'1-1 però si perde completamente il taglio di Giroud alle sue spalle. (dal 34' s.t.: tiene bene Ibra senza concedergli spazi comodi): Leao se lo mangia in velocità in occasione del pari. È l'unica sbavatura della partita ma pesa come un macigno.: Primo tempo poco attivo. In avvio di ripresa non riesce a scalare in tempo su Giroud per impedirgli di battere a rete, ma poi si rifà salvando sulla linea il possibile 1-2 di Messias. (dal 17's.t.: la sconfitta è colpa sua per quel pallone perso ingenuamente, invece di spazzare): ennesimo assist stagionale, purtroppo inutile. Domina fisicamente, ma troppe volte è impreciso negli appoggi.: si mangia Diaz in marcatura. In più sono almeno 3 gli interventi in extremis nel primo tempo con cui ha sbrogliato situazioni pericolose. (dal 14's.t.: fa quello che avrebbe dovuto fare dall'inizio Luis Alberto, provando a servire in verticale Immobile per scavalcare la pressione milanista): in ombra e poco coinvolto nella manovra che passa quasi tutta per i piedi di Milinkovic (dal 14's.t.: confusionario con la palla tra i piedi. Ma almeno si rende utile in fase di ripiegamento): attivo, propositivo, caparbio. È questo il Pipe che tutti i laziali vorrebbero sempre vedere. E che sarebbe servito per tutto il campionato...: timbra il cartellino dopo 4 minuti. Stasera è meno preciso del solito negli appoggi, ma solo perché deve fare a sportellate con tutta la difesa rossonera.: non è nel suo miglior momento di forma e si vede. Non da oggi, per altro. Rimane ingabbiato nel pressing del Milan e Calabria lo tiene a bada senza troppi sforzi.All. Sarri 6: Lezione imparata dopo i due KO precedenti. Ma non basta. Due errori individuali condannano la sua squadra ancora una volta, dilapidando quanto di buono fatto.