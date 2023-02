Verona-Lazio 1-1



Provedel 6: compie veri e propri miracoli su più fronti. Poco colpevole sul gol subito.



Hysaj 5: si lascia sfuggire spesso gli attaccanti avversari, soprattutto Ngoge. Marcature troppo larghe anche in occasione del gol.



Casale 5,5: molte insicurezza, soprattutto sui palloni alti.



Romagnoli 5: quasi sempre in ritardo nei tempi di contrasto. Nel primo tempo ha fatto meglio, ma dalla ripresa molti errori.



Marusic 6,5: cerca di farsi vedere anche in fase offensiva, correndo molto.



Milinkovic-Savic 6: come il resto della squadra, primo tempo decisamente migliore, più compassato e impreciso nella ripresa.



Cataldi 6,5: assist del gol e partita giocata in modo abbastanza ordinato. Si intende bene con gli attaccanti, che spesso non ne approfittano.

(dal 14' s.t. Vecino 6: impatto sulla gara sufficiente, in un momento molto concitato.)



Luis Alberto 5,5: ci si doveva aspettare molto di più. Mancano le sue giocate a spaccare la difesa, spesso ingabbiato da tre marcature degli avversari.



Pedro 7,5: corre, segna ed è l'unico dei sui che davvero spaventa la difesa avversaria.



Immobile 5: inizia bene, ma appena la difesa gialloblù trova le misure lo riesce a chiudere perfettamente, senza che si renda più pericoloso.

(dal 24' s.t. Anderson 5,5: leggermente meglio del compagno, ma non offre quella svolta alla gara attesa.)



Zaccagni 6,5: con la sua velocità cerca sempre di rendersi pericoloso, senza temere l'uno contro uno e la giocata tecnica.





All. Sarri 5,5: squadra che rientra in campo nel secondo tempo completamente spenta. Cambi che non fanno effetto.