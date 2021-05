Lasaluta ogni tipo di ambizionecon una prova mediocre nel derby contro la. Tutti sottotono tra giocatori e allenatore. Si salvano solamente due, ecco di chi si tratta.: non ci può fare molto sui due gol della Roma, ma sta dando meno sicurezza rispetto al solito al reparto arretrato, e si vede.: si fa trovare impreparato sull’imbucata di El Shaarawy per Dzeko che porta al gol di Mkhitaryan. Una volta spostato sulla fascia sinistra è poco incisivo. (Al 73’: non fa nulla in più di Marusic, ma non ha gol sulla coscienza).: non è serata per il Leone, il quale viene continuamente messo in difficoltà da Dzeko, non solo sul vantaggio giallorosso. Sul 2-0 lascia troppo spazio a Pedro. All’87’ proprio a causa del bosniaco subisce anche un’insolita espulsione.: il gol lo segna il giocatore che ha in consegna, ma ci può fare poco. È comunque il più ordinato della retroguardia. (Al 73’: di solito nel finale di gara Caicedo si fa sempre apprezzare, ma questa sera non si vede minimamente).: ancora una volta qualche difficoltà per l’ex Spal. Si fa apprezzare in fase difensiva soprattutto al 76’ togliendo praticamente un gol a Cristante, ma è troppo provedibile in fase offensiva. Serve di più.: nonostante il fastidio della maschera Milinkovic gioca 60 minuti ad altissima intensità. Nel finale cala, ma è uno dei pochi a salvarsi in casa Lazio. (All’83’).: il leader mentale del centrocampo biancoceleste inizia bene, ma nella seconda frazione soffre le ripartenze degli avversari. Sul 2-0 si perde Pedro.: il Mago arriva al tiro una sola volta nel primo tempo, ma si fa intuire le intenzioni troppo facilmente da Fuzato. Da lì completamente evanescente e mai pericoloso.: il capitano, in quello che potrebbe esser stato il suo ultimo derby da giocatore biancoceleste, non soffre moltissimo sull’out sinistro, ma non dà alcun apporto in fase offensiva. Esce abbastanza contrariato, ma il cambio ci sta. (Al 58’: entra in un momento difficile. La grinta è quella giusta, ma soccombe anche lui ai contropiedi avversari).: è più propositivo rispetto alla sfida con il Parma. Trova la via del gol, anche se in fuorigioco, ma la sua prova è comunque sotto la sufficienza. (Al 58’: tira senz’altro più di Muriqi. Cerca di creare qualcosa, ma risulta più confusionario che altro).: si batte sempre, difficilmente si può recriminare sul suo impegno. Stasera non riesce a graffiare, neanche quando ha la possibilità di farlo e perde una palla sanguinosa sull'1-0 della Roma. Sottotono.: per carità, la corsa al quarto posto sarebbe stata durissima, ma la sua Lazio in questo derby ha confermato i brutti segnali delle ultime due gare contro Fiorentina e Parma. In questo finale di stagione il condottiero Inzaghi non è riuscito a fare quello che ha sempre fatto ad occhi chiusi, ovvero entrare nella testa dei propri giocatori.