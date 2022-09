: tutti si aspettavano Maximiano. Invece riecco di nuovo lui in campo. Risponde presente su un paio di tentativi (telefonati) degli avversari. Il rigore era imparabile e sul secondo gol è tutta la difesa a restare ferma.: ordinato in marcatura. E anche quando si propone in avanti riesce spesso ad infilare alle spalle le linee avversarie. Se garantisce questa qualità, forse il problema terzino di riserva in casa Lazio è meno grave di quanto si pensasse.: che esordio! Prima presenza dall’inizio in biancoceleste dove mostra da subito personalità e sicurezza sia in marcatura, sia in diverse uscite palla al piede.: serata di ordinaria amministrazione. Danilo e Dilrosum non sono mai pericolosi. (dal 27’ s.t.: mette ordine nell’unico momento della partita in cui il Feyenoord sembrava essersi svegliato): in asse con Zaccagni macina chilometri e qualità nelle giocate. Certo, Walemark non vale come gli esterni del Napoli, ma da quel lato stasera non è arrivato nessun pericolo. (dal 30’s.t: esordio stagionale per far rifiatare il montenegrino stremato. Un quarto d’ora di tranquillità dal suo lato.): riscatta la brutta prestazione col Napoli. Freddo davanti al portiere dopo 4 minuti. Lucido in mezzo al campo per gli altri 60 in campo, con la magia per Vecino a suggellare una grande serata. (dal 23’s.t.: fa rifiatare lo spagnolo e prova anche ad imitarlo, ma Felipe Anderson arriva un pelo tardi sulla sua imbucata dal fondo.): prestazione molto positiva, ma è stato più un allenamento che una partita per lui. La mediana del Feyenoord non gli ha messo quasi mai pressione e lui ha avuto gioco facile nel dettare i ritmi.: incontrista, rifinitore, incursore, finalizzatore, oggi fa tutto lui. Manda in porta Luis Alberto con un tocco di fino, poi realizza il suo primo gol in biancoceleste, nella ripresa fa addirittura doppietta. Nel frattempo recupera pure una quantità industriale di palloni. E per non farsi mancare nulla regala anche un rigore agli avversari. (dal 23’s.t.: superficiale e svogliato. Sbaglia i primi 3 palloni toccati mettendo in difficoltà i compagni. Forse poteva essere risparmiato oggi.): arriva puntuale all’appuntamento col 2-0 in contropiede (anche se un grazie al portiere avversario sembra dovuto). Le sue accelerazioni sono come al solito mortifere per i difensori.: stasera era in modalità risparmio energetico. Il gol mangiato nel secondo tempo lo dimostra. Ma dimostra comunque generosità, creando tanto per i compagni. Compreso l’assist per il 2-0 di Anderson. (dal 23’s.t.: deve ancora lavorare parecchio per imparare a fare la punta): Tanto movimento in attacco, ma è soprattutto in pressing e con un paio di recuperi fino alla tre quarti difensiva che stasera ha dato un apporto fondamentale ai compagni.All.: accademia agli olandesi, che però hanno fatto poco per ostacolare la sua Lazio. Il gioco comunque continua a mostrare progressi e con questi spazi gli uomini chiave si esaltano. Peccato solo ancora per qualche leziosità di troppo.Bijlow 5; Pedersen 5, Trauner 5, Hancko 4,5, Hartman 5; Timber 5,5 (dal 41’ s.t. Paixão s.v.), Kocku 6, Szymanski 5 (dal 1’s.t. Jahanbakhsh 6), Walemark 5 (dal 23’s.t Idrissi 6), Danilo 4,5 (dal 18’ s.t. Giménez 6,5), Dilrosun 5 (dal 18’ s.t. Wieffer 6). All.: Slot. 4,5