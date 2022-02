– Nessuna colpa sul gol in avvio della Lazio. Provvidenziale nella ripresa su Beto.– Primo tempo a ritmi bassi, poi nella ripresa alza i giri del motore. Dialoga bene con Felipe Anderson.– Deulofeu parte forte e lui sbanda un po'. Poi una volta prese le misure allo spagnolo corre pochi pericoli. Tiene botta nel finale quando l'Udinese preme in cerca del gol.– L'approccio non è dei migliori, con l'andare dei minuti cresce guidando la difesa con autorevolezza. Regge bene nel duello con un peso massimo come Beto.– Non perfetto in chiusura sulla rete del vantaggio bianconero. Qualche buona spinta ma dietro troppi errori.– Partita di quantità, lavora nell'ombra recuperando diversi palloni. Mancano gli inserimenti e la qualità che può garantire uno come Luis Alberto. (Dal 78').– Si sacrifica in mediana per dare copertura ai compagni. Lotta su ogni pallone. Perfetta la sua punizione che dà il via al tap-in dell'1-1.– Tantissima qualità. E' lui la vera luce della Lazio. Diverse ripartenze a spaccare in due l'Udinese. Gli manca solo il gol ma la sua partita è sontuosa.– Costretto ad alzare subito bandiera bianca a causa di un infortunio. Senza di lui la Lazio perde pericolosità. (Dal 24'– Esordio in Serie A con la maglia biancoceleste. Molto vivace, diverse ripartenze. Manca la precisione, anche sotto porta. Spreca delle buone occasioni).– Sarri gli chiede di non far rimpiangere Immobile, tutt'altro che un compito facile. Il brasiliano anche da falso nueve è tra i migliori in assoluto. Svaria su tutto il fronte d'attaccando, creando parecchi pericoli. Suo il gol del pari.– Becao lo marca a uomo, lui sguscia via in velocità. Ci mette lo zampino nel gol del pari Felipe Anderson. E' in un ottimo momento di forma.– La sua Lazio sente un po' il peso di un calendario fitto e dei troppi infortuni. L'approccio alla gara è timido, poi i biancocelesti crescono. Il pari alla fine ci sta.