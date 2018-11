Molto reattivo nel primo tempo, la Spal in contropiede è sempre pungente. Una partita solida, nella ripresa si prende un po' di ferie.Vince il ballottaggio in difesa, rischia il meno possibile, anche se forse il terzo a destra non è proprio il suo ruolo preferito. Comunque è solido.Si becca un giallo subito, Antenucci si muove molto, gli scappa. Alla lunga ne soffoca tutte le iniziative.Con Lulic è in difficoltà su Lazzari, fatica a contenerlo. Prova un coast to coast nella ripresa, quando la Lazio prende saldamente la partita tra le mani. Una partita discreta.A destra prova ad affondare, ha una grossa palla gol nel primo tempo al volo, per il resto è molto generoso.: Fatica e cuore, in un match complesso sotto la pioggia. Trova un altro destro pazzesco, la quarta rete della Lazio, che conquista strappando il pallone all'avversario. Inzaghi fa il gesto di levarsi il cappello di fronte al suo capitano.: Inzaghi gli dà fiducia, prova a gestire i ritmi alti. Partita maestosa, di grande qualità e quantità. Nella ripresa, nel giorno della sua 50esima in A, trova la botta che regala la terza rete alla Lazio. Una risposta concreta alla fiducia di Inzaghi.: Inzaghi gli chiede di fare quasi la punta. Di fronte al fratello si muove meglio,alcune giocate sono importanti. Segnali di ripresa, finalmente.(dal 28' st Berisha​ s.v.)Inizia bene, poi si perde in maniera sanguinosa Lazzari, che sforna l'assist per il pareggio immediato della Spal. Su Lazzari fatica, meglio davanti, Inzaghi lo toglie.: Importante ritorno in campo per l'esterno belga, che ricorda all'Olimpico cosa significa scatto bruciante).Si divora un gol pazzesco in avvio, poi si trasforma in assist-man per Immobile ma Milinkovic ferma il loro feeling. Fa un lavoro pazzesco, si capisce perché Inzaghi lo ha preferito a Luis Alberto.Inzaghi lo butta dentro per sfruttare i contropiedi, si costruisce una palla gol pazzesca, fa giocate d'alta scuola. In questo momento lo spazio per Luis Alberto è ristretto sempre più). Un fiume in piena quando parte.Molto mobile, specialmente sugli esterni, secca Milinkovic con un fulmine in una Roma cupa, funestata dal temporale. Dialoga con Caicedo molto bene (Guida dovrebbe rivedere il contatto con Vicari, a proposito), sempre reattivo, doppietta travolgente. Forse poteva farne addirittura un altro e portarsi il pallone a casa. Cecchino.: I suoi ragazzi devono rialzare la testa dopo la sconfitta contro l'Inter, capisce subito che qualcosa dietro scricchiola, prima del pareggio di Antenucci. Preferisce Caicedo a Luis Alberto e fa bene, la Lazio risponde con una prestazione maiuscola, trova compattezza e giocate, gol e motivazioni. Partita dall'importante valore simbolico, la Lazio c'è nella lotta Champions (e prende altri 2 punti alla Roma).