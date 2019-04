Spal-Lazio 1-0



Strakosha 6,5: risponde sempre presente agli squilli degli avversari. Ottimi gli interventi su Floccari e Fares nel primo tempo e non solo. Nulla può sull'eccellente rigore calciato da Petagna.



Patric 5: protagonista sfortunato del fallo da rigore (molto dubbio) che ha permesso a Petagna di andare dagli 11 metri.



(dal 45' s.t. Parolo sv)



Acerbi 6: preciso e puntuale, come sempre. L'ex Sassuolo è una garanzia quando si parla di esperienza ed affidabilità e anche contro la Spal non tradisce.



Bastos 6,5: ottimo il contributo offerto a Lulic in fase di copertura su Lazzari, garantendo raddoppi puntuali e precisi. Impone la propria fisicità sugli attaccanti avversari, che non riescono mai a superarlo.



Marusic 5,5: prestazione pigra dell'esterno di Inzaghi, che soffre l'esuberanza di Fares in entrambe le fasi. Quando riesce a sfondare non è preciso in rifinitura.



Milinkovic-Savic 5: l'ottimo centrocampista visto pochi giorni fa a Milano sembra solo un lontano parente di questa versione sbiadita. Il serbo non riesce mai ad entrare ad entrare in partita ed è inutilmente lezioso. Lucas Leiva 6: equilibratore del centrocampo di Inzaghi, il brasiliano gioca a ritmi bassi ma sbaglia poco. Quello che gli si chiede.



Luis Alberto 5,5: il brasiliano fatica a dare continuità alle sue buone prestazioni e, nonostante la tanta qualità, anche in questa serata fatica a creare palle gol per i compagni. Il Luis Alberto ammirato la passata stagione è solo un lontano ricordo.



Lulic 5: soffre le sortite offensive di Lazzari che dimostra di avere un altro passo rispetto al laterale di Simone Inzaghi, che è spesso costretto a contare sui raddoppi di Bastos per arginare le azioni offensive del nazionale azzurro. Anche in fase offensiva fatica ad essere incisivo e non riesce a mettere in campo il consueto mix di qualità e quantità.



(dal 31' s.t. Durmisi 5,5: entra in campo con oltre quindici minuti da giocare, ma non riesce ad entrare in partita e assiste inerme al crollo della squadra negli ultimi minuti).



Correa 6: entra bene in partita e delizia il pubblico con un paio di giocate di talento assoluto, prova ad impensierire più volte Viviano sia con conclusioni da lontano che con assist interessanti per i compagni. Dal punto di vista tecnico è il faro di questa squadra, ma ha troppi alti e bassi per poter essere considerato un leader.



(dal 16' s.t. Caicedo 6: entra con il piglio giusto e si rende molto più utile del compagno di reparto. Non riesce ad essere decisivo sotto porta, ma aiuta tanto i compagni).



Immobile 5: pronti via, ha subito l'occasione di portare in vantaggio la Lazio, ma si fa ipnotizzare dall'ottimo Viviano che neutralizza il suo tentativo da pochi metri. Il periodo no prosegue.





All. Inzaghi 5,5: la sua Lazio è timida e impacciata. Quasi incredibile pensare ai risultati incrociati di biancocelesti ed Inter, che a distanza di pochi giorni sembrano aver visto ribaltati i propri valori rispetto allo scontro diretto.