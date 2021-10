Atalanta-Lazio 2-2



Reina 5,5: un po’ è Zapata che non tira, un po’ i suoi che intervengono, per cui non deve fare più di tanto ma si scalda in continuazione perché il pericolo è sempre lì, ma sul gol di Zapata poteva fare meglio. Lo fulmina anche de Roon.



Marusic 5: sembrava innocuo Zapata, ma il panterone spettava il momento giusto e il 77 biancoceleste non ha saputo fermarlo, facendosi scavalcare per il pesante pari.



Luiz Felipe 7: il tridente e le ali non gli concedono tregua, ma lui è sempre sul pezzo e a ogni intervento scatena la curva.



Acerbi 7,5: salva sulla linea dalle incursioni di Ilicic e al momento giusto legge i movimenti di Zapata strappandogli la sfera in area piccola, di testa devia in angolo la botta di Zappacosta. Formidabile.



Hysaj 6: un po’ su Zapata, un po’ su Ilicic, fa cambiare idea ai tacchetti dei cannonieri nerazzurri ma Maehle lo ubriaca.



Milinkovic-Savic 6: inganna Pasalic in più di un’occasione e lo tiene a bada, ma serve passaggi a vuoto in area.



Cataldi 7: parte da lui l’aizone del gol della Lazio, lancio lungo e grande intuizione, è sempre lui a rilanciare il contropiede dei suoi. Preziosissimo.



(Dal 32’ s.t. Leiva 6: fa quello che gli chiede Sarri, né più né meno).



Luis Alberto 6,5: Ilicic è il suo osservato speciale, si francobolla allo sloveno con falli scomodi che lo innervosiscono e fa lo stesso anche con Freuler.



(Dal 23’ s.t. Basic 7: entra ed è subito decisivo nel servire l’assist per il gol di Immobile. Benissimo).



Felipe Anderson 5,5: Maehle sgattaiola via sulla fascia, fatica a tenere il suo ritmo.



(Dal 32’ s.t. Moro 6: vince i duelli con Scalvini).



Immobile 7,5: prima serve l’assist che innesca il gol, poi torna a segnare a Bergamo un gol storico (il primo e l’ultimo), il numero 159 con cui raggiunge il grande Piola.



(Dal 40’ s.t. Muriqi: sv



Pedro 7,5: col giovane Lovato potrebbe avere vita più facile, invece fatica a prendere le misure, ma al 18’ è abile a smarcarsi e raccogliere il passaggio di Musso per un vantaggio insperato per come si stavano mettendo le cose. Sio mette lo zampino anche sul bis, irrefrenabile.





All. Sarri 6: il primo quarto d’ora è di rimessa, la squadra pensa solo a difendersi, ma al 18’ prende fiducia, segna e pressa facendo stancare e correre l’Atalanta. Si affida alle sue punte ma non basta, l'attenzione va tenuta alta fino al 94' ma i cambi erano indovinati.