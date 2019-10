Lazio-Torino 4-0



Strakosha 6,5: Nel primo tempo si gode lo spettacolo, viene subito risvegliato da Meité nella ripresa, per poco non si fa sorprendere stile Sirigu causa deviazione. Per il resto sempre attento.



Patric 7: Ancora titolare, non soffre quasi mai. Preciso, si propone come terzo di buona qualità e rapidità, intercetta molti palloni pericolosi. Sempre concentrato, attento: che Inzaghi gli abbia trovato ruolo e giuste parole di motivazione? Sempre più utile.

(dal 34' st Luiz Felipe s.v.)



Acerbi 7,5: Ha calciato praticamente da casa sua un bolide che si è infilato sotto al sette: 30 metri di pura potenza. Per il resto battaglia, tiene a bada gli attaccanti poco ispirati del Toro. Ma viene voglia di chiedergli ogni minuto: ma come hai fatto?



Radu 6,5: Su Zaza è implacabile, viene da chiedergli di lasciargli toccare qualche pallone, talmente lo lascia a secco. Preciso.



Marusic 6,5: Preferito a Lazzari, si fa notare per voglia e prestanza, un po' meno per qualità e capacità di convertire in gioco del calcio la corsa. Ma corre talmente tanto che gli si perdona qualche passaggio sbagliato, garantisce presenza costante in tutte le due fasi.



Milinkovic 6: Viene cercato spesso, non è la stella della serata ma fa una partita di corsa, voglia, forza. Non è il migliore, ma fa una discreta partita.



Cataldi 7: Il suo rinnovato prestigio si vede subito: Milinkovic e Luis Alberto gli fanno battere una punizione che finisce molto molto vicina al palo. Lukic gli toglie un po' il fiato, scoprendo però tutto il resto del campo. Nella ripresa è un po' stanco, ma si capisce: corre per tutti.

(Dal 30' st Parolo s.v.)



Luis Alberto 8: Sembra subito in grande spolvero, emana magia ogni volta che tocca il pallone. Il super gol della domenica lo fa Acerbi, lui si 'accontenta' dell'assist. Intelligente, a volte illuminante. A volte viene voglia di mettere stop e rivederlo più volte. Mister Replay. Fa gol su calcio d'angolo, forse deviato forse no. Che altro serve per prendere un biglietto e andarlo a vedere?



Lulic 6,5: Dalla sua parte De Silvestri corre parecchio, bisogna dargli un occhio di riguardo. Amministra la fascia con serietà, sfiora la rete nella ripresa. Tenace.



Caicedo 7: Che bello vederlo duettare con Immobile e Luis Alberto, sempre pulito, sempre preciso. Con i suoi movimenti lascia grande spazio agli altri, con Milinkovic forma un'offensiva aerea a suon di muscoli e centimetri. La giocata del secondo con Immobile vale il biglietto o il mese di abbonamento su DAZN. Si procura anche il calcio di rigore. Standing ovation quando esce dal campo.

(Dal 26' st Correa s.v.)



Immobile 8: Il suo gol numero 98 è da bomber vero: Mancini presente in tribuna ha visto con i suoi occhi una rete da vero bomber, potenza e precisione balistica assoluta. Bellissime le combinazione coi compagni, il Whatsapp con questa doppietta per Mancini è chiaro: vuole la maglia da titolare. Ah, ha segnato anche il numero 99.





All. Inzaghi 7: Ha chiesto ai suoi di non essere Immobile-dipendenti, ma così è difficile: il bomber biancoceleste è semplicemente una sentenza inappellabile. E il mister se lo coccola, se lo gode, si gode una squadra che sta affrontando questo tour de force con forza e qualità, sciorinando calcio e qualche riserva di lusso (Cataldi sembra un veterano). La Lazio si propone con decisione per la Champions.