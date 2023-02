Lazio – Atalanta: 0-2Provedel 6,5: tre interventi decisivi nei primi 10 minuti. Poi un colpo di reni sulla conclusione deviata di Lookman. Perfetto in uscita su Højlund in avvio di secondo tempo. Su Zappacosta può solo applaudire, ma se la Dea non ha dilagato è per buona parte merito suo.Hysaj 5,5: pensa solo a non far arrivare sul fondo Hateboer e ci riesce anche abbastanza bene. Manca però l’apporto davanti che sarebbe stato importante per aiutare Luis Alberto e Zaccagni. (dal 11’s.t. Lazzari prova a spingere un po' di più, ma oggi non è serata)Casale 6: l’unico che ha trovato da subito le misure giuste per anticipare gli attaccanti nerazzurri e non farli scappar via in velocità.Romagnoli sv: deve alzare bandiera bianca dopo neanche 40 minuti per un problema muscolare. (dal 38’p.t. Patric 6: entra a freddo, ma si fa trovare pronto per tamponare la situazione di emergenza)Marusic 5: rischia la frittata nel primo tempo, regalando a Lookman il tiro che finisce sulla traversa. Prova a sovrapporsi con continuità davanti, ma viene servito poco e male.Milinkovic 5: decide di tornare a fare colpi di tacco e altre leziosità nella serata più sbagliata in assoluto.Cataldi 6: si salva solo lui in mediana, lavorando bene in entrambe le fasi. (dal 11’s.t. Vecino 6: forse la sua fisicità serviva prima. Quando entra i danni sono già fatti)Luis Alberto 5: soffre la fisicità del centrocampo atalantino, prova a costruirsi da sé lo spazio per le giocate, ma finisce spesso fuori posizione. E quando calcia i corner fa venire i nervi a tutto lo stadio.Felipe Anderson 5,5: generoso come al solito, ma ha sbattuto, come i compagni di reparto, sul muro difensivo dell’Atalanta. (dal 11’s.t. Pedro 5,5: non ha occasioni per poter incidere)Immobile 4: al 16’ leva un gol praticamente fatto a Milinkovic, anticipando il compagno e sparando alto. Si mangia l’1-1 in avvio di ripresa. In passato avrebbe fatto doppietta. Oggi conferma il pessimo stato di forma dopo l’infortunio.Zaccagni 6: un paio di guizzi per provare a creare superiorità numerica, ma con due uomini fissi addosso era difficile fare di più. Musso gli chiude anche la serranda in faccia sulla conclusione dalla distanza a fine primo tempo.All. Sarri 5: non convince la scelta di aver insistito su Luis Alberto al posto di Vecino dall'inizio. La squadra ancora una volta ha dimostrato di non saper reagire caratterialmente alle difficoltà tattiche create dagli avversari.