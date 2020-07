: Fa da spettatore per quasi tutta la partita, qualche intervento di ordinaria amministrazione e poco altro.Piccola sbavatura ad inizio partita, si concede anche il lusso di un bello slalom elegante in palleggio nel primo tempo. Prova sempre lucida.Confermato al centro nonostante qualche sbavatura di troppo, la Lazio ci punta molto (in cantiere il rinnovo): non viene molto impegnato, si limita ad una prestazione precisa ed ordinata.(Dal 39' st Vavro s.v.): In questo ruolo di terzo a sinistra si trova in posizioni strane per lui, ma se la cava sempre con buona sicurezza. Sempre una garanzia, gioca stringendo i denti.(Dal 42' st Bastos s.v.): Torna a destra dopo la squalifica, sempre di corsa e sempre lucido. Un paio di cross sbagliati di troppo ma non manca mai il suo apporto offensivo. Manca l'assist ad Immobile, quello sì.(Dal 10' st Marusic s.v.): Muove tantissimi palloni, sfiora la rete, non è brillantissimo ma è sempre nel vivo del gioco. Voto positivo per l'impegno.: Corre, che altro gli si può dire? Dopo la sosta ha dato tutto, ha tirato la carretta e forse è andato anche oltre le sue forze. Se avessimo i suoi polmoni avremmo già vinto almeno un paio di maratone di New York.Quando ha la palla lui ci si aspetta sempre la naturale conseguenza, ovvero l'assist per Immobile. All'inizio sembra un po' opaco, sbaglia un paio di palloni non da lui. Finisce arrabbiatissimo con Adekanye che non passa il pallone ad Immobile, calcia pure una bottiglietta. Frustrato, avrebbe forse preferito un altro assist ad Immobile. Keep calm.Sembra volitivo ad inizio partita, ha una bella palla gol ma cerca Immobile per fargli fare gol. Qualche tocco pregevole, qualche bella idea: una buona partita, non dispiace.(Dal 10' st Lukaku s.v.)Pronti via, con Immobile il feeling è quello di sempre, in una selva di gambe trova il gol del vantaggio Lazio. Per il resto Classic Tucu: giocate d'alta scuola e qualche leziosismo ed errore di troppo. Restituisce un delizioso tocco per il gol che potrebbe valere la Scarpa d'Oro.(Dal 39' st Adekanye s.v.).Suo il primo squillo del match, tutti i riflettori sono puntati su di lui, ad un passo dalla Scarpa d'Oro. Mette l'assist per il vantaggio di Correa, fanno un po' tutti il tifo per lui i presenti tranne Andrenacci. Quando fallisce l'ennesimo gol all'83' i pochi presenti all'Olimpico quasi non ci credono, pochi secondi dopo esplodono di gioia, e si sente un raro boato nel silenzio dello stadio. La scarpa d'Oro è ad un passo, il record di Higuain ad 1 gol.: I suoi sembrano giocare più per Immobile che per il secondo posto, ma alla fine nel calcio conta il risultato. Questa Lazio sta lottando per il secondo posto, con una partita ancora da giocare: è comunque un epilogo spettacolare, nonostante tutti i rimpianti. Ah, mai nella storia la Lazio ha fatto così tanti punti.