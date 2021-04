Napoli-Lazio 5-2Lazio:: non impeccabile in occasione del secondo gol, si fa sorprendere sul primo palo.: quando lavora in velocità è prezioso, ma in marcatura e nell'1 contro 1 stretto va spesso in difficoltà.: in quanto a imbucate centrali il Napoli non ha tantissima facilità ed è merito suo.: Politano gli fa venire letteralmente il mal di testa. Non lo tiene mai.: dopo pochissimi minuti rischia di conquistare il rigore con una ripartenza a tutta velocità, ma il penalty viene segnalato nell'area opposta. Non riesce a mettere in mostra le sue qualità.: il suo intervento su Manolas genera il rigore del vantaggio avversario. Cerca di rimediare con una pennellata su calcio di punizione (38' s.t.).: brutta la sua prova, manca totalmente il filtro davanti la difesa. Il Napoli lo mette sotto scacco e non entra mai in gara (13' s.t.: entra con la giusta personalità e cerca di dare una scossa ai suoi).: ci prova con la sua solita qualità però non incide più di tanto (19' s.t.: il suo ingresso dà vivacità alla Lazio. Trova anche l'assist per Immobile).: buona spinta sulla fascia mancina nel primo tempo quando va spesso sul fondo e mette al centro cross insidiosi. Nella ripresa cala e non si rende più pericoloso (20' s.t.: non fa meglio del suo compagno. Subisce la velocità e determinazione su quella fascia del Napoli).: il palo ad inizio gara trema ancora. Sparisce dal gioco nei secondi 45'.: è il giocatore che ci prova di più, che si muove tanto e prova a far male al Napoli ma forse è poco aiutato dai compagni (38' s.t.).: otto gol subiti negli ultimi quattro giorni, sono numeri troppo grandi per essere ignorati. Cerca di dare una scossa nel secondo tempo ma forse per la sua Lazio c'è troppo Napoli.