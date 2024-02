Lazio, le pagelle di CM: Immobile trova il 200° gol. Cataldi un vero metronomo.

Antonio Cinus

Cagliari-Lazio 1-3



Provedel 7: salva il risultato su Lapadul, Gaetano e Luvumbo. Incolpevole sullo splendido gol di Gaetano.



Marusic 6,5: a tratti il buon vecchio Marusic versione "treno".



Gila 6: attento e preciso.



Romagnoli 6,5: con la giusta grinta trascina tutto il reparto. Non sbaglia quasi nulla.



Hysaj 6: si vede poco in sovraposizione ma in difesa non si lascia superare.



Guendouzi 6: non si inserisce come richiesto da Sarri ma nel complesso sufficiente



Cataldi 7: metronomo e leader del centrocampo. Impeccabile.



(dal 32' s.t Kamada 6 : entra con buona verve mettendo cuore e volontà).



Luis Alberto 5,5: ha la palla per chiudere definitivamente la partita ma manda clamorosamente a lato.



(dal 17' s.t Vecino 6,5: dirige l'orchestra inseme a Castellanos nella costruzione del terzo gol)



Felipe Anderson 7: con uno slalom imprendibile sigla la terza rete biancoceleste.



Immobile 7: primo tempo nervoso e sottotono, poi in apertura di ripresa trova il 200° gol in Serie A. Recordman.



(dal 17' s.t Castellanos 6,5: da un suo contropiede nasce l'azione del k.o definitivo).



Isaksen 6,5: le sue incursioni creano il panico tra la difesa di casa. Imprendibile.



(dal 39' s.t Pedro s.v).



All. Sarri 7: finalmente una Lazio attenta, precisa e piena di verticalizzazioni.