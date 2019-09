Strakosha 6: Una sua bella uscita su Barella evita ai suoi di aumentare il passivo



Luiz Felipe 5,5: Soffre la fisicità di Lukaku e non è sempre preciso. Si addormenta clamorosamente lasciandosi soffiare il pallone da Lautaro Martinez che spreca tutto graziando lui e la Lazio.



Acerbi 6: Non sbanda mai sugli attacchi nerazzurri e si esibisce in un bel salvataggio su mancino di Lukaku.



Bastos 6: Il primo lapsus dopo 50 secondi di gara, perde palla in area di rigore su attacco di Politano ma poi è bravo nel recupero in extremis. Con Politano e D’Ambrosio ha il suo bel da fare e termina la partita con i crampi.



Lazzari 5: Mai in partita.



Milinkovic Savic 5: La sua qualità impone prestazioni di tutt’altro tenore e invece è indolente, gioca con sufficienza e poca grinta.



(Dal 28’ s.t. Berisha 5,5: Ingresso in campo che non sposta alcun equilibrio.



Parolo 5: Palleggio orizzontale e interdizione discutibile. In campo a sorpresa al posto di Lucas Leiva, non giustifica le scelte del suo allenatore.



Luis Alberto 5,5: Un brutto fallo su Godin e il giallo che un po’ ne condiziona la gara. Nel secondo tempo gli capita una buona occasione ma de Vrij, in disperata chiusura, spedisce il pallone in angolo.



(Dal 20’ s.t. Lucas Leiva 5,5: Subentrante, fatica a far suo il ritmo partita).



Jony 4,5: Colpevolmente sorpreso dal taglio di D’Ambrosio che di testa buca Strakosha.



Caidedo 6: Un tocco da numero dieci per mandare in porta Correa, ma l’argentino spreca tutto. Sempre preciso nel gioco di sponda, non meriterebbe di lasciare il campo.



(Dall’8’ s.t. Immobile 5: Entra al posto di Caicedo ma non vede mai palla. Anzi, gli capita una grande occasione in area di rigore ma liscia il pallone nell’incredulità di Inzaghi.



Correa 6: Solo davanti ad Handanovic sbaglia il cucchiaio e fallisce una clamorosa occasione. Ci riprova poco dopo ma questa volta il portiere sloveno è superlativo. Lì davanti è l’unico ad impensierire realmente i nerazzurri.





S. Inzaghi 5: Discutibili le scelte della formazione iniziale, così come la sostituzione di Caicedo.