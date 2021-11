Napoli-Lazio 4-0Lazio:: come lo scorso anno il suo ritorno a Napoli non è fortunato. Tanti gol subiti, spesso è lento a scendere.: Insigne lo fa ammattire ed è costretto a fermarlo più volte commettendo fallo (1' s.t.: dovrebbe dare maggior spinta alla Lazio ma si ritrova schiacciato dalle sortite offensive avversarie).: l'eccessiva rapidità di manovra del Napoli negli ultimi metri lo manda in tilt e non riesce mai a seguire. Sul gol del 2-0 Mertens lo fa sedere a terra.: Mertens è un vero e proprio incubo, non lo prende mai. Perde con il belga addirittura qualche duello aereo nonostante l'evidente differenza strutturale.: rischia l'autogol nel primo tempo provando ad anticipare Lozano. Proprio in marcatura sul messicano va spesso in affanno.: da un giocatore come lui ci si aspetta sempre di più. Manca la giocata, non fa la differenza dal punto di vista tecnico e fisico (16' s.t.: non può fare troppo con la partita già compromessa, prova a metterci fisicità).: manca il suo filtro davanti la difesa. Spesso in ritardo, viene travolto dal Napoli arrembante (30' s.t.: lascia troppo spazio davanti la difesa e non chiude su Fabián Ruiz in occasione del 4-0 finale).: sul 2-0 crea una bella occasione calciando al volo da fuori area. Fantastico il tiro ma Ospina gli dice di no.: fuori dal gioco, non si rende mai pericoloso (10' s.t.: combina ben poco dal suo ingresso): dopo un'accelerazione nel primo tempo che mette in difficoltà Rrahmani viene annullato dalla coppia difensiva del Napoli.: esperienza, rapidità, qualità, sono caratteristiche che gli permettono di creare qualche fiammata biancoceleste (30' s.t. Moro s.v.).: la sua Lazio viene devastata tecnicamente e psicologicamente da un avversario che si dimostra nettamente superiore. Non riesce a far emergere neanche le individualità importanti di cui dispone.