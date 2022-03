Cagliari-Lazio 3-0, le pagelle



LAZIO



Strakosha 6: risponde presente in quelle poche occasioni in cui è chiamato in causa.



Marusic 5,5: partita ampiamente sufficiente rovinata da un doppio giallo a due minuti dalla fine.



Luiz Felipe 6,5: insieme ad Acerbi si trova a meraviglia formando una vera e propria muraglia.



Acerbi 7: il sindaco torna con una partita perfetta senza sbavature, tra cui due interventi decisivi per non fa riaprire la partita.



Radu 6: tiene a bada Bellanova senza grossi problemi.



Milinkovic 6,5: partita di grande contenimento. Si vede poco in fase offensiva ma fa tanto lavoro sporco per la squadra.



Leiva 7: dirige il centrocampo con grande classe e tranquillità.



Luis Alberto 7,5: il Mago è il vero cervello dei biancocelesti. Le sue giocate valgono il prezzo del biglietto.



(dal 42' s.t Basic s.v).



Felipe Anderson 7,5: insieme a Luis Alberto offre calcio spettacolo ai presenti. Giocate, assist e gol per una serata da incorniciare.



(dal 39' s.t Romero s.v)



Immobile 7: King Ciro come sempre si prende la responsabilità di calciare il rigore, ritrovando la vetta della classifica capocannonieri.



Zaccagni 6,5: l'ex Verona gioca una gara di sacrificio. Appoggia sempre la squadra in fase di contropiede. Oggi è mancato solo il gol.



(dal 23' s.t Pedro 6: entra quando la partita è ormai in cascina e sfiora la rete del poker).



All. Sarri 7: partita tecnicamente perfetta sotto ogni punto di vista.