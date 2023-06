Provedel 6: stasera l’Empoli non lo impegna mai, ma la sua stagione è da 9 in pagella, perchè con la prova del Castellani entra nella storia della Serie A per aver completato 21 clean sheet su 38 partite.Hysaj 6,5: gioca con ordine, limitando bene sia Cambiaghi che Cacace.Patric 6,5: partita senza sbavature, è sempre nel posto giusto al momento giusto.Romagnoli 7: perfetto in difesa, mette la firma sul successo biancoceleste deviando di testa un perfetto angolo di Luis Alberto.(Dal 26’ st Casale 6: aiuta la squadra a portare a casa la vittoria).Pellegrini 5,5: ha buona fisicità, ma è poco preciso con la palla tra i piedi.Milinkovic-Savic 6,5: tecnica sopraffina, grande prestanza fisica e qualche momento di leggerezza.(Dal 47’ st Bertini sv).Vecino 6,5: cuce e ricama il gioco di Sarri con grande lucidità.(Dal 26’ st Cataldi 6: contribuisce a mantenere di qualità il palleggio biancoceleste).Luis Alberto 7,5: gol e assist a coronamento di una prova di alto livello, in cui detta ritmi e tempi del gioco di Sarri.Felipe Anderson 6: uno dei più attivi del tridente offensivo, gli manca però lo sunto decisivo.Immobile 6,5: non è brillantissimo, ma prova in tutti i modi a segnare e solo un grande Vicario gli nega una gioia meritata. Firma l’assist per il definitivo 2-0 di Luis Alberto.Pedro 6: gioca con ritmo e velocità provando spesso a puntare il diretto avversario.(Dal 18’ st Zaccagni 6,5: appena entrato ha subito l’occasione per il raddoppio, ma sbatte anche lui contro Vicario).All. Martusciello 7: la sua Lazio ha pazienza, mostra un palleggio di altissima qualità e si difende come nessuna in questo campionato. Il secondo posto rende merito a una stagione superlativa della squadra e del maestro Sarri.