Lazio-Sampdoria 2-0: attento nel primo tempo sul tiro improvviso di Rincon. Si ripete nella ripresa su Sabiri dalla distanza. Settimo clean sheet per lui, grazie anche ad un po' di fortuna.: Costringe molte volte Sabiri al fallo. Poi spacca definitivamente la partita serveno a Luis Alberto uno dei tanti palloni che lui stesso aveva recuperato. Esce solo perché non ne ha più nei polmoni (dal 31' s.t.: stridente la differenza di qualità. Sbaglia quasi tutti gli appoggi in ripartenza): brividi per un disimpegno sbagliato sui piedi di Vieira. Poi prende le misure. Perfetto il terzo tempo per insaccare il suo primo gol in A e portare in vantaggio i biancocelesti.: tiene a bada Caputo e Thorsby senza troppi patemi.: prezioso nel primo tempo con un paio di chiusure in diagonale. Riscatta le ultime prestazioni non brillanti.: lavora tanto tra le linee per allentare la gabbia che Giampaolo ha costruito intorno a Immobile.: ordinato nel gestire il palleggio. E per la prima volta in stagione non fa rimpiangere Leiva in fase di copertura. (dal 19's.t.: Si piazza lì in mezzo per tagliare le linee di passaggio su Quagliarella, che infatti non riceve un solo pallone giocabile): oggi il mago era ispirato. Incantevole la traiettoria del suo cross per il gol di Patric. Poi fa sparire il pallone servitogli da Lazzari e lo fa riapparire dentro la rete avversaria. (dal 31' s.t.: Si fa vedere davanti con una conclusione che quasi sorprende Audero): oggi si è ricordato di disinserire il freno a mano. Tante accelerazioni e tagli in mezzo al campo per sbaragliare le marcature avversarie. Però gli manca sempre quel giusto guizzo per essere decisivo negli ultimi metri...: tanto movimento, ma oggi non è serata. Colley lo contiene bene e lui si mangia qualche occasione di troppo.: in netta ripresa dopo le ultime uscite sottotono. Ma troppo spesso finisce per pestarsi i piedi con Luis Alberto invece di provare ad andare sul fondo. (dal 37's.tAll.: voleva determinazione dai suoi e l'ha avuta. La scelta di Cataldi dall'inizio premia, il palleggio è fluido e la squadra si distende e si accorcia con i tempi giusti per togliere spazio alla manovra della Samp.