Strakosha 6.5: si supera al 21' su Milik con un intervento clamoroso che fa sbattere il pallone sul palo. Non può nulla sui gol di Callejon e Milik: roba che nemmeno l'uomo-gatto avrebbe preso. Salva il risultato su Ounas nel finale, tenendo viva la gara



Luiz Felipe 5: è quello del terzetto difensivo a soffrire più degli altri, il Napoli sulla destra della Lazio sfonda con continuità sull'asse Mario Rui-Zielinski. Esce per un problema muscolare (dal 27' pt Bastos 5.5: fa meglio del compagno, ci mette più intensità. Rischia tantissimo in avvio di ripresa per un intervento su Zielinski non visto da Rocchi: piuttosto incredibile che la VAR non sia intervenuta in un'occasione così palese da espulsione)



Acerbi 5: soffre Milik e la sua fisicità in diverse circostanze nella prima parte di gara, soprattutto nell'occasione di metà frazione. La sua linea si schiaccia troppo ed è scollata dalla mediana. Il secondo giallo che porta all'espulsione è giusto e macchia la sua partita.



Radu 6: nel primo gol, Callejon ha tanto spazio sul suo settore di competenza. Lukaku lascia le praterie dalle sue parti e prova a limitare i danni



Lulic 5.5: la catena Mario Rui-Zielinski gli crea più di un problema e le sortite offensive sono, praticamente, limitate a qualche sbuffata che fa solo fumo e poca sostanza. Come tutta la Lazio, migliora anche il rendimento offensivo nella ripresa



Parolo 6: risucchiato nella velocità del fraseggio del Napoli, raramente riesce a recuperare qualche pallone. Nella ripresa va, decisamente, meglio e riesce a mettere sostanza alla sua gara Lucas Leiva 6: cerca di costruire, tocca diversi palloni, ma la compatezza del Napoli lo mette in estrema difficoltà nella ricerca della velocità del giro-palla e nell'apertura degli spazi.



Milinkovic-Savic 6: al 5' impegna Meret con un colpo di testa quasi a botta sicura. Meret si esalta, ma avrebbe potuto far meglio. L'unico dei suoi a provarci altre due volte nella prima parte di gara. Bene anche nella ripresa, sacrificato dopo l'espulsione di Acerbi (dal 27' st Patric sv)



Lukaku 4: il peggiore dei suoi nella prima frazione, sbaglia il posizionamento con una costanza disarmante, lascia varchi costanti a Callejon, viene sostituito inevitabilmente a fine primo tempo (dal 1' st Correa 6.5: in pochi secondi fa più di Lukaku, trovando una conclusione che impegna Meret. Innesca Immobile per il 2-1 laziale, diventa un fattore)



Luis Alberto 6: parte bene, qualche buon tocco, poi la luce si spegne e non trova nel primo tempo assist o conclusione. In avvio di ripresa, complice un Napoli più basso, migliora la performance e trova anche una conclusione pericolosa



Immobile 6.5: primo tempo da cancellare. Mai servito, poco presente, tanta sofferenza. Al quarto d'ora della ripresa arriva la grande chance dal vertice basso dell'area di rigore: la conclusione è a botta sicura, ma la risposta di Meret è da top player. Si prende la scena, però, al 20' quando innescato da Correa in verticale riesce a trovare quei due metri che gli servono per battere Meret in diagonale



All. S. Inzaghi 5.5: nel primo tempo, la sua Lazio ci capisce poco, incidono alcune scelte sbagliate. Nella ripresa, invece, l'ingresso di Correa ed altri correttivi fanno cambiare rotta alla squadra e lasciano insegnamenti diversi per il futuro.