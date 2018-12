Poco impegnato, attento su un paio di incursioni del Cagliari, niente di proibitivo. Concentrato. Sul rigore non può molto.Gioca una discreta partita, niente di entusiasmante ma fa il suo. Momenti di tensione con Radu, subito dimenticati.Stavolta il gol non lo toglie il VAR: gol pesante, al centro della difesa è inattaccabile. Se fossi un attaccante, girerei al largo.Il Cagliari in avanti non fa molto, determinato, attento, si muove con la giusta attenzione. Discussione con Luiz Felipe subito rientrata, fa il suo.: Entra e regala il rigore al Cagliari): Un paio di intuizioni felici nel primo tempo, ma la qualità è altra cosa. Fa il suo, in una giornata positiva per i colori biancocelesti.: Trova il gol del vantaggio pesante, pesantissimo. Per lui e per la Lazio. Dopo il gol quasi piange, non segnava da 3 mesi, difficili, difficilissimi. Figliol prodigo, la sua partita è preziosa, si merita l'applauso scrosciante dell'Olimpico.: Il suo ritorno in campo viene salutato con un boato: è troppo importante il suo pieno recupero per la Lazio).Corre molto, la Lazio ha tanta qualità ma qualcuno deve correre più degli altri. E quel qualcuno è sempre lui.: Pronti-via, subito palla-gol pericolosa (prova un tiro a giro da dimenticare). Super impegno, si muove tanto, sempre propositivo: merita il gol con una cavalcata ad accompagnare Immobile da centometrista. Cuore e acciaio, corsa brillante e fatica: partita da incorniciare.Gioca sulla trequarti, e come gioca! La compagnia di Correa e Immobile lo rende effervescente e presente. Sombrero, lancio millimetrico, duetti a go-go: sotto l'albero la Lazio ritroverà il suo "Mago"? Intanto lo stadio se lo coccola.(Dal 32' st Lukaku s.v.)Brillante, lucido, il triangolo con Luis Alberto e Immobile è una delle fonti d'interesse dell'incontro. Sfiora il gol nella ripresa, non è lui a trascinare la Lazio ma l'esperimento con Luis Alberto è interessante.: Alla fine di un'azione da Lazio della scorsa stagione (Luis Alberto, Milinkovic, Immobile) prende una traversa immeritata e ingiusta. Un po' meno chirurgico del solito, generoso con Lulic. Gli dice maluccio.: Prova la difesa a 4, e va di nuovo a 3, con Wallace fuori e Luis Alberto + Correa in campo. La qualità paga: la sua Lazio gioca, è brillante, vuole regalare ai tifosi presenti i 3 punti da portare a casa sotto l'albero. E ci riesce: i problemi magari non saranno finiti, ma questa vittoria è troppo importante per classifica e morale.