Lazio – Sassuolo: 1-0: ringrazia la traversa nel primo tempo, dopo essere rimasto inoperoso. Si distende bene a metà del secondo tempo, bloccando a terra il tentativo di Defrel.: tanta corsa, come al solito. Si fa notare bene in entrambe le fase. Gli manca peròil guizzo finale per essere decisivo quando arriva sul fondo. Come al solito.: puntuale e preciso su tutti gli anticipi e le coperture. Anche su quelle necessarie a coprire qualche errore del compagno di reparto.: insicuro in più di un’occasione. fa correre qualche rischio di troppo alla squadra con alcuni appoggi sbagliati in uscita.: va un in affanno sugli affondi di Berardi e per questo spinge poco, per aiutare Zaccagni. In questo finale di stagione appare il più stanco nel reparto arretrato. (dal 21’ s.t.: dà molta più solidità alla fascia alle spalle di Zaccagni): ha rimesso in campo la miglior versione di sé (anche se solo per un tempo) dopo le ultime uscite horror. Aveva anche fatto un generoso assist a Immobile, che il VAR ha però vanificato. (dal 44’ p.t.: neanche la panchina iniziale lo scuote. Incide poco e va anche in difficoltà contro Obiang): stasera si sono viste tutte le qualità rimaste nascoste (inspiegabilmente) nel corso della stagione. Ha tenuto altissimi i ritmi del centrocampo sin dalle prime battute. (dal 27’ s.t.: la fisicità che serve nel momento di maggior pressing degli avversari. Chiude il match buttando in porta il contropiede di Zaccagni e un’intera stagione di critiche): Nessuna giocata degna di nota stasera. Frattesi lo limità e quando arrivano i raddoppi di Berardi di spazio per muoversi e inventare ne ha poco.: tempo di inserimento perfetto sul lancio di Marcos Antonio per sbloccare il match. Assicura una spinta costante dall’inizio alla fine.: il varo prima lo illude e poi gli strozza l’urlo di gioia. Consigli gli dice di no altre due volte. Non è proprio la sua stagione questa.(dal 21’s.t.: altra prestazione opaca. Calo fisico comprensibile però, dopo una stagione come unica alternativa possibile in attacco per Sarri.): le ammonizioni per il Sassuolo sono tutte causate da lui. Imprendibile quando parte palla al piede, come sul contropiede finale che chiude il match.All.: partita due facce della Lazio. Primo tempo dominato e secondo pieno di sofferenza. A fare la differenza è stato il carattere dei suoi uomini, che era mancato nelle ultime due sconfitte.