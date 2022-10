Atalanta-Lazio 0-2



Provedel 6: in vacanza nel primo tempo, alla ripresa si mostra freddo quando Muriel si avvicina e batte l’angolo.



Lazzari 7: la sua corsa indiavolata non ha nemici né confini e arriva a innescare il primo gol, mostra alla Nord la gamba resa malconcia da Soppy ma combatte fino alla fine.



(Dal 32’ s.t. Hysaj 6: entra bene, sfiora il tris ma è debole).



Casale 6,5: contribuisce a tenere Muriel fuori dalla porta(ta) di Provedel



Romagnoli 6,5: frena le corse di Soppy appena si trafserisce dalle sue parti, appare nervoso al break. Tiri da fuori da dimenticare



Marusic 7,5: sempre attento, si avventa sul pallone quando vaga in area mettendo alla prova Sportiello al 7’ p.t., al 5’ della ripresa inquadra la rete e solo Sportiello gli nega la gioia del gol. Ma è questione di secondi, scappa via ad Hateboer e dalla sinistra serve al millimetro Felipe Anderson per il raddoppio.



Milinkovic-Savic 7: farsi spazio tra de Roon e Koopmeiners è tutto fuorché semplice, ma lui ci riesce spesso servendo anche Vecino sotto porta, strappa la palla a Muriel facendogli perdere la voglia del gol della bandiera.



Cataldi 6,5: sfila la palla dai tacchetti di Pasalic al momento giusto, batte corto gli angoli e depista la difesa nerazzurra. Al 33’ ferma l’azione da gol Muriel-Soppy sul più bello. Si fa ammonire quando è già sostituito.



(Dal 25’ s.t. Basic 6: entra bene, dà equlibrio e solidità).



Vecino 6: sbaglia un gol da fare seppur ben servito da Milinkovc-Savic, poi manda di poco a lato del palo. È la sua serata perché i colleghi continuano a sceglierlo imboccandolo davanti alla porta, ma lui non ripaga la fiducia andando fuori mira anche al 43’ p.t.



Pedro 7: cinico e puntuale l’assist al bacio per la rete di Zaccagni, è gran parte merito suo, dà filo da torcere a Scalvini.



(Dal 39’ s.t. Cancellieri: sv).



Felipe Anderson 7: da falso nueve dà troppi punti di riferimento, nella ripresa prende le misure tra Koopmeiners e Demiral e centra il bersaglio chiudendo la gara.



Zaccagni 7: la sua punizione va a vuoto ma sull’azione del gol anticipa con scaltrezza Okoli e firma, freddo, il vantaggio, sfiorando il tris al 12’ s.t.





All. Sarri 7: indovina la formazione e il tridente, mantiene ancora la porta inviolata, è la sesta volta di seguito.