A pochi minuti dall'inizio della gara con l'Atalanta, il classe 2004 Luka Romero ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ringrazio Sarri che per il mio futuro mi ha paragonato a una meggenda come Pedro, io voglio migliorare e mi alleno ogni giorno per farlo. Presto spero di avere delle possibilità per dimostrare di essere pronto. La squadra è cresciuta sotto ogni aspetto, oggi servirà la partita perfetta per vincere".