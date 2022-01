Regala un rigore dopo 3 minuti e l'episodio lo condiziona per tutta la partita. Non può nulla sul raddoppio poco dopo, ma oggi non ha dato mai sensazione di sicurezza ai compagniDal suo retropassaggio sbilenco dopo 3 minuti per Strakosha nasce il rigore che fa iniziare in salita la partita. Nel secondo tempo fa il birillo con Luiz Felipe sul gol del 2-3 (dal).Primo tempo in affanno. Si fa ammonire al quarto d'ora e si innervosisce. Nella ripresa si fa saltare da Stulac sul gol del 2-3.In affanno come il compagno nel primo tempo. Chiede il cambio dopo venti minuti per il riacutizzarsi del problema al flessore già accusato a Venezia. (Dal 24' ptPrestazione concreta, senza sbavature. Avrebbe anche segnato ma il var gli ha tolto la gioia per un tocco di mano)Sulla fascia sinistra non si ferma un attimo. Oggi però i compagni lo coinvolgono poco nella manovra. Nel finale, una chiusura di testa salva il risultato.Pennellata per il gol di Immobile che riapre il match. Zampata che vale il momentaneo 2-2 e poi stacco di prepotenza per il 3-3 pari finale. Dominante.Ancora troppo leggero in fase di copertura dove continua a mostrare lacune (dal 13'st.Più solido in mediana nel coprire la linea difensiva).Con le sue magie prova a mandare fuori giri la difesa dell'Empoli. I compagni però non capitalizzano.Sfortunato a prendere la traversa metà primo tempo. Si rifà con un cross al bacio per il 2-2 di Milinkovic. Potrebbe spingere di più nell'1vs1, ma preferisce sempre l'appoggio.Trascinatore nei primi 45 minuti. Riapre il match col suo gol e lotta su ogni palla. Poi però si fa ipnotizzare dal dischetto da Vicario sul rigore che poteva valere il 3-3.Più impreciso del solito. In ombra per tutta la partita, quasi mai al centro della manovra. In avvio di ripresa spreca male il possibile 2-2 (dal 13' stIl suo impatto sulla partita non è quello che si sperava. Poi sfodera la freccia che vale l'assist per il 3-3finale)La squadra va in difficoltà solo su errori individuali, ma ha il merito di non mollare mai. Non paga la scelta di forzare il recupero di Acerbi.