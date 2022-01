: di tiri gliene arrivano pochi e lui è sempre attento a non farsi sorprendere. Spesso chiamato in causa in impostazione per alleggerire la pressione alta degli avversari, non va ma in difficoltà.: si sovrappone poco a destra e quando lo fa è spesso impreciso negli appoggi (dal 23' s.t.: tutt'altra dinamicità. Quando entra lui la Lazio inizia a proporsi con più continuità in zona gol).: l'Atalanta pressa altissima ma è sempre tranquillo nelle uscite palla al piede. In marcatura non concede nulla a Piccoli, senza perdere mai la concentrazione.: ennesima partita da fuori ruolo nella quale non fa rimpiangere i titolari. Mai fuori posizione e mai in affanno in manovra, nonostante il pressing avversario.: sfiora l'eurogol da fuori area a metà secondo tempo, ma dal suo lato l'Atalanta attacca poco e lui spinge comunque meno del solito. Poteva fare di più per aiutare Zaccagni in sovrapposizione.: si concede qualche leziosismo di troppo stasera e sbaglia più di qualche appoggio facile e nel secondo tempo si mangia anche una buona occasione da gol. Un passaggio a vuoto dopo tante partite ad alto livello.: novanta minuti ad alto livello, soprattutto in copertura. Tampina Pessina e si fa sempre trovare al posto giusto in fase di costruzione.: oggi non si accende la scintilla che di solito gli permette di creare dal nulla le occasioni per i compagni. Troppo superficiale nella battuta dei calci da fermo, che dovevano essere sfruttati meglio (dal 33' s.t.: aiuta Leiva in copertura nell'ultima mezz'ora e prova a proporsi con qualche inserimento in area., ma di palloni buoni ne arrivano pochi).: continua il suo periodo no. Apporto nullo questa sera. Non gli riescono le giocate e non crea mai la superiorità numerica sul suo lato. Sbaglia spesso anche i tocchi più semplici.: metà della difesa dell'Atalanta si occupa solo di marcare lui e non fargli arrivare palloni giocabili. Stasera non riesce a creare pericoli.: il migliore dei suoi. Sua la più grossa occasione nel 2°tempo, ma il palo gli dice di no. Svaria su tutto fronte, duella in velocità con Zappacosta, costringendolo più volte al fallo, ed è prezioso anche in copertura per seguire i tagli di Miranchuk e Freuler.All.: la scelta di Hysai dal 1' si rivela troppo conservativa. Serviva più coraggio nell'affrontare una Dea in grossa difficoltà. Viene comunque tradito dalla prestazione scialba dei suoi uomini chiave.