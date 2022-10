Lazio – Spezia: 4-0: quasi inoperoso. Perfetto nell’unico intervento importante, nel secondo tempo, sui piedi di Nzola.: un trattore sulla fascia destra, arata sue giù per 60 minuti. Insuperabile in copertura, incontenibile quando si propone davanti. (dal 18’ s.t.: mezz’ora senza sbavature e senza correre rischi. Regala anche l’assist al Sergente per la quarta rete): non fa vedere neanche un pallone a Nzola nel primo tempo. In impostazione spesso diventa lui il regista arretrato. Non era al meglio fisicamente e a metà partita Sarri lo sostituisce (dal 1’s.t.: 45 minuti di grinta per riscattare la prestazione horror contro il Midtjylland): Si riprende con la consueta personalità e sicurezza il posto da titolare. Gioia incontenibile sua e di tutto lo stadio per il primo gol (molto bello, per altro) con la maglia della sua squadra del cuore.: non affonda troppo sulla sua fascia, ma è ordinato e preciso nel farsi trovare con i tempi giusti dai compagni quando serve.: a parte i due gol, spadroneggia su tutti i centrocampisti avversari. Recupera una quantità enorme di palloni e si trova a meraviglia nelle combinazioni con Lazzari dal suo lato.: prima partita in cui si dimostra leader del centrocampo (dal 31’ s.t.: gestisce con ordine il possesso nella fase finale del match): inventa un assit dei suoi dopo neanche 2 minuti, anche se Immobile spreca il rigore che ne consegue. A colpire di più oggi è pero il suo lavoro lontano dalla palla, propositivo e dinamico come poche volte lo si è visto sotto Sarri. (dal 27’s.t.: una dose di energia extra per la squadra, per evitare di abbassare i ritmi anche a risultato acquisito): oggi in campo è sceso l’animo fenomenale, e non quello indolente, del suo carattere. Accelerazioni mortifere in ripartenza, un assist a Zaccagni per sbloccare la partita e tante giocate che hanno mandato in bambola i difensori e in visibilio il pubblico.: generoso come sempre, ma quel rigore sparato in curva dopo 2 minuti proprio non ci voleva… (dal 18’ s.t.: prova un paio di azioni personali in dribbling ma senza successo. Deve recuperare la forma migliore): prestazione mostruosa. È letteralmente ovunque in zona offensiva. E la combinazione con Felipe Anderson per il gol dell’1-0 è segno che l’affinità con i compagni di reparto ormai funziona a meraviglia.: oggi ha messo in campo una squadra perfetta tatticamente e nell’approccio mentale, infatti i suoi uomini hanno dominato in lungo e largo, dall’inizio alla fine.