: forse la peggiore gara da quando il portiere spagnolo è arrivato in biancoceleste. Sul pareggio del Bruges respinge male il tiro di Lang e al 92’ non copre al meglio la porta sulla traversa di De Katelaere.: il brasiliano fa il suo dovere. Sul finale crolla come il resto dei compagni. Troppo passivo sul pareggio di Vanaken al 76'.: dopo un ottimo inizio il centrale olandese si perde in due ingenuità, su tutte il fallo inutile su Vanaken in pressing che lo porta al cartellino giallo. Ammonizione che spinge Inzaghi a sostituirlo durante l’intervallo. (: esordisce in Champions con la Lazio e aiuta il resto della squadra, non senza problemi, a mantenere il risultato).: prima sul centrosinistra, poi al centro, il Leone dà sicurezza, ma anche lui nel finale subisce molto le avanzate degli ospiti.: determinante l’esterno destro. Fa impazzire Sobol al primo tempo e ne causa l’espulsione. Nel secondo tempo pensa più a difendere.: il Sergente continua a prendersi per mano la Lazio. Partita nettamente sopra le righe per il centrocampista serbo. Mette due volte davanti al portiere Correa e una Marusic, ma è decisivo anche in copertura. Top player.: solita partita di sostanza da parte del regista brasiliano. Una volta uscito la squadra va maggiormente in difficoltà. (: entra in momento difficile, ma dà comunque nuova linfa a centrocampo).: ancora una volta il Mago va a intermittenza. Il numero 10 biancoceleste non brilla, anche se al 74’ mette Immobile davanti a Mignolet per il colpo del ko mancato dal bomber biancoceleste. (: l’ivoriano dà di nuovo un grandissimo apporto. Uno dei pochi lucidi nel finale di partita).: è un Marusic che non riesce a sbloccarsi. Come al solito è ordinato in fase difensiva. Nel secondo tempo però fallisce una grande occasione a tu per tu col portiere avversario e negli ultimi minuti sbanda come il resto della retroguardia.: il Tucu sblocca la sfida. Secondo gol in questa Champions. Il velo sull’1-0 è geniale, ma pian piano l’argentino cala, perde lucidità e fallisce altre due grandi occasioni davanti a Mignolet. (All 86’ Pereira SV).: altra gara con gol per il bomber biancoceleste (il 9° di fila, record in maglia biancoceleste). Sente l'emozione e al 74’ sbaglia una palla gol non da lui, ma col passaggio agli ottavi in pugno gli si perdona tutto. (: il Panterone si batte e fa salire bene la squadra).: Inzaghi merita un 8 in pagella. Non tanto per la gara di stasera che la Lazio ha rischiato di fallire in maniera incredibile, ma per il fatto che dopo 20 anni il tecnico piacentino ha riportato la società biancoceleste agli ottavi di finale di Champions (la prima volta da quando c’è la nuova formula senza il doppio girone). Missione compiuta, perlopiù da imbattuto.Mignolet 6; Clinton Mata 5 (All’84’ V. Der Brempt SV), Kossounou 5,5, Ricca 5,5, Sobol 4,5; Vormer 6,5, Vanaken 6,5, Balanta 6 (Al 77’ Rits SV); De Ketelaere 6,5; Diatta 6 (All’84’ Okereke SV), Lang 6 (42’ Deli 6). All. Clement: 6,5.