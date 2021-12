: non può nulla sul gol. Per il resto buona ordinaria amministrazione.: suo l’assist per il gol di Pedrito. Buona spinta sulla sua fascia di competenza: offeso dai propri tifosi, tira fuori la solita prestazione pulita a comandare la difesa ed in più segna la rete del 2-1: salva nella propria area piccola al venticinquesimo la sua squadra con un super intervento.: dal suo lato arriva il cross per il gol del pareggio di Fortedalentra bene e spinge insistentemente: capitano totalmente avulso dal gioco e dalla manovra. Si salva con l’assist del 1-3 finale: sembra quello più coinvolto nell’idea di gioco del suo mister. Alla fine del primo tempo si fa ammonire ma all’inizio della ripresa serve il corner per la rete di Acerbidal: entra in campo bene: fallisce una grande occasione offerta da Anderson a metà primo tempo. Si nasconde tutta la partita.Dal 35’st: entra e segna: oggi non fa una prestazione alla sua altezza ma solo qualche spunto sporadico5,5: non incide come potrebbedal: Sarri ha trovato il Mertens di Napoli nello spagnolo. Slalom e gol dopo appena quattro minuti. Durante tutto il match si porta a spasso gli avversari con la sua eccelsa qualità: ha trovato in Pedro il suo attaccante perfetto per l’attacco leggero. A parte questa intuizione la squadra deve ancora apprendere i suoi meccanismi di gioco. Oggi vittoria importante