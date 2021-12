Confin qui è il difensore. Merito, soprattutto, della doppietta che sabato scorso (in concomitanza con quella del compagno di squadra Zerbin) ha permesso aldi battere 4-0 la Spal.(foto frosinonecalcio.com) è una delle migliori sorprese che il campionato cadetto ha offerto. Sta vivendo la sua prima stagione in questa categoria ed è appena alla seconda tra i professionisti: prima di trasferirsi alla Pro Patria, nell'estate 2020, era infatti rimasto sempre tra i dilettanti, con l'ultima stagione prima del passaggio tra i "pro" disputata al Verbania.Un salto che il classe '98 non sta soffrendo affatto, anzi. Diverse società si erano mosse per farlo salire di categoria durante l'ultimo mercato, compreso ilcampione d'inverno della B. L'intuizione giusta l'aveva però avuta, direttore dell'area tecnica del Frosinone, che già. Una promessa poi mantenuta a distanza di qualche mese e che permette ora ai gialloblù di godersi i risultati di quella scommessa vincente, giàAd accorgersi delle qualità fisiche (è alto un metro e 90 centimetri) e tecniche di Gatti non sono stati infatti solo i club di Serie B, ma anche due big del calcio italiano comee, soprattutto,. Gli osservatori azzurri e quelli bianconeri, che conoscono il centrale dalle sfide dell'anno scorso in Serie C contro la formazione Under 23, sonoe recentemente si sono rifatti avanti chiedendo nuove informazioni. Il Frosinone è stato chiaro, non vuole perdere la sua roccia difensiva prima di fine stagione e, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, dai sei milioni di euro in su, già a gennaio, farà di tutto per ottenere il prestito fino a giugno. Perché Gatti sta continuando a crescere: Napoli e Juve sono avvisate...