Lazio-Napoli 1-2: Incolpevole sui gol perché non vede partire il pallone. Ha fatto un paio di grandi interventi e quando è stato chiamato in causa dai compagni in palleggio è sempre stato attento.: Oggi fa il Lazzari della situazione spingendo come un forsennato su e giù sulla destra, ma è da affinare però l'intesa con Felipe Anderson sulle sovrapposizioni non sfruttate a pieno. Sul gol finale è fuori posizione e lascia troppo spazio a Insigne.: In ritardo in copertura sul gol che decide la partita. Non accorcia su Ruiz e macchia gravemente una prestazione che era stata attenta per 90 minuti.: Prova solida contro un avversario difficile come Osimehn. Soffre, ma strappa la sufficienza visto che l'attaccante nigeriano non crea occasioni (dal 38' s.t: Riassaggia il campo dopo tanto tempo ed è l'unica buona notizia della serata per la Lazio. Non ha particolari colpe sul gol finale): Di Lorenzo e Politano spingono tanto dal suo lato. Tiene botta con la grinta e limita i danni come può, ma non supera mai la trequarti difensiva in fase di possesso. (dal 25' s.t.: Spinge di più del rumeno provando ad aiutare Zaccagni davanti): Dopo la prova così così col Porto oggi torna ai suoi livelli e domina a centrocampo, anche se non è bastato per portare a casa almeno un punto.: Tampina Zielinski non concedendogli quasi mai l'appoggio facile. Poi dopo un'ora cala e si perde Insigne al limite dell'area in occasione del primo gol. (dal 38' s.t.: Quando il Napoli è ripartito nel finale lui era almeno 10 metri più avanti di dove avrebbe dovuto essere per aiutare i compagni a recuperare): Sbaglia un gol facile dopo pochi minuti e sembra perdere un po' di fiducia. Fumoso per tutta la partita con poche invenzioni per i compagni.: Propositivo e dinamico, ma ancora poco concreto negli ultimi metri. Dovrebbe avere più coraggio nel cercare la conclusione. (dal 19' s.t.: Il suo gol vale il prezzo del biglietto. Peccato non sia servito ai fini del risultato): Mira annebbiata stasera sotto porta. Un paio di volte ha preso di infilata la linea del Napoli, ma ha mancato il bersaglio. Imprecisioni non da lui.: Male oggi, soprattutto nel primo tempo. Si fa vedere poco e le sue accelerazioni sulla sinistra sono spesso inefficaci. Nel secondo tempo prova qualche giocata personale accentrandosi, ma non trova mai gli spazi giusti.All.: Imparata la lezione dell'andata, oggi ordine ed equilibrio hanno regnato dall'inizio in entrambe le fasi. Ancora una volta però la sua squadra paga le disattenzioni a caro prezzo.