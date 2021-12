: Inoperoso per tutta la partita. Sul gol subito non ha particolare colpe: Recupera in collaborazione con Anderson la palla dell'1-0. Partita di sostanza. Puntuale nelle chiusure sul suo lato e non era facile contro Portanova e Cambiaso. (dal 17': Dopo tanta panchina entra in campo con grinta. Prova anche una conclusione che impegna Sirigu): Prestazione solida. Fracobolla Destro e non gli fa giocare neanche un pallone (dal 40': Si riscatta dopo un periodo di molte critiche verso di lui. Attento nel contenere Pandev e nel guidare i compagni di reparto. Perfetto lo stacco in area per il 2-0.: Solita partita da stakanovista. Attacca e difende senza soluzione di continuità: Meno presente del solito in zona gol, ma in mezzo al campo domina.: Si fa vedere con i tempi giusti per cucire la manovra tra difesa e attacco, come vuole il mister. Stasera è attento anche in fase di contenimento. (dal 30' s.t.: è fuori posizione sull'azione del gol di Melegoni): Non fa mai una scelta sbagliata al livello di tempi di gioco e di movimenti. Recupera palloni e dà compattezza al centrocampo biancoceleste. (dal 17' s.t.: Un cross perfetto per Acerbi e un tocco sopraffino per Zaccagni. Tanta qualità anche nel pressing offensivo): Oltre al gol è una spina nel fianco costante per la difesa del Genoa. Criscito non lo tiene e ogni pallone che tocca è un potenziale pericolo.: Oggi col giusto atteggiamento dall'inizio. Generoso con Pedro per l'1-0. Non ancora al top, ma stasera di nuovo propositivo e partecipe della manovra come chiede Sarri. (dal 40' s.t.: in stato di grazia da di grazia da diverse partite. Il gol corona una prestazione maiuscola.: La squadra stasera è ordinata e la manovra più sciolta. Passi avanti rispetto a Reggio Emilia