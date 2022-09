Lazio-Napoli 1-2



Provedel 7: Tre parate decisive tra primo e secondo tempo per tenere a galla i suoi. Aveva avuto anche un gran riflesso sul pari di Kim, ma la palla era già dentro. Incolpevole anche sul 2-1



Lazzari 6: La catena destra con Felipe Anderson si attiva meno del solito, perché Kvaratskheila è un brutto cliente da tenere a bada. (dal 38’s.t. Hysaj s.v.)



Patric 5,5: macchia la sua partita facendosi beffare da Kim in occasione dell’1-1.



Romagnoli 6: tiene botta contro Osimhen senza rischiare quasi nulla.



Marusic 6: lezione imparata a Marassi. Stasera è stato puntuale su tutte le diagonali. Nel primo tempo annulla Lozano. Nel secondo, contro Politano fa un po’ più di fatica.



Milinkovic 5,5: nel primo tempo un erroraccio in fase di palleggio poteva costare caro. Gigantentggia come sempre lì in mezzo, ma è meno incisivo del solito in fase offensiva.



Cataldi 5,5: conferma i miglioramenti fatti vedere da un paio di partite. Ma è ancora troppo compassato quando bisogna gestire i ritmi del palleggio. (dal 29s.t. Basic 5,5: fa bene il compitino in interdizione. In attacco invece pascola sulla trequarti senza una meta precisa.)



Luis Alberto 5: in ombra per un’ora. (dal 7’s.t Vecino 5,5: dovrebbe aiutare in fase di contenimento ma Anguissa se lo mangia quasi sempre.)



Felipe Anderson 5,5: i soliti alti (di qualità assoluta) e bassi (da far imprecare). Nel primo tempo nasce dai suoi piedi l’1-0 di Zaccagni. Poi però sbaglia due palloni facili per mandare i porta Lazzari e Luis Alberto. Nella ripresa cala fisicamente e non riesce più a incidere. (dal 38’ s.t. Cancellieri s.v.)



Immobile 5: vita dura contro Kim e con il centrocampo poco ispirato questa sera di palloni giocabili ne sono arrivati pochi.



Zaccagni 7: dopo le prime uscite un po’ deludenti, ecco il primo acuto stagionale. Staffilata a fil di palo per sbloccare la partita e tanta sostanza su quel lato del campo. (dal 7’s.t Pedro 6: con un paio di affondi prova ad alleggerire le marcature su Immobile e creare qualcosa.)





All. Sarri 5: la scelta di insistere sugli stessi 11 di Marassi non ha pagato. Troppo passiva la Lazio nell’accettare il palleggio in velocità del Napoli. La gara era iniziata bene, ma dopo 20 minuti i biancocelesti sono già calati di instensità e i partenopei hanno preso possesso del campo e dominato il gioco.