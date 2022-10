Lazio – Udinese 0-0: solito tempismo perfetto in uscita. Sventa almeno 3 occasioni nella prima metà di gara, più un altro intervento decisivo nella ripresa.: tiene a bada Pereyra senza troppi patemi. A tre dalla fine però, quella discesa sulla fascia doveva giocarsela meglio.: due suoi recuperi nei primi 45 minuti salvano la situazione. La coppia con Casale funziona bene e i palloni concessi a Beto e Delofeu si contano sulle dita di una mano: titolare un po’ a sorpresa rispetto alle previsioni, sfrutta bene la chance offrendo una prestazione di qualità.: raramente lo si vede uscire dal campo con la lingua di fuori. Oggi Udogie gli ha dato parecchio filo da torcere. Miracoloso a metà della ripresa su Success.: si vede poco in manovra, ma il suo lavoro di interdizione è efficace nel limitare gli approvvigionamenti all’attacco bianconero. Arriva tardi all'appuntamento col gol sull'ultima azione.: qualche imprecisione di troppo oggi, soprattutto calciando male angoli e punizioni. (dal 19’s.t.orchestra con più ritmo la manovra. Manca solo il guizzo decisivo, a lui e a tutta la squadra.): Makengo non lo lascia libero di destreggiarsi come al solito per tutto il campo. Tanto lavoro sporco oggi per il Sergente, ma poche invenzioni.: il più attivo lì davanti. Gli avversari spesso costretti alle maniere forti contro di lui. Ha solo la colpa di forzare due conclusioni a giro, una per tempo, invece che servire il compagno meglio piazzato in area.: inevitabile dopo 14 partite consecutive che un guaio muscolare potesse arrivare. Serviva una riserva in rosa. Serviva gestirne meglio le forze. (dal 29’ p.t.: tanto movimento per creare spazio e pericoli, ma scardinare i bianconeri oggi era quasi impossibile.): ha la migliore occasione del primo tempo ma la tira pigramente in addosso al portiere. Senza Immobile fa lui il centravanti, ma le sue giocate sono lente e prevedibili. (dal 43’s.t.All. Sarri 6: partita interpretata nel modo giusto, contro un avversario più fresco fisicamente. Pesa l’uscita di Immobile, ma forse negli ultimi due mesi le sue forze potevano essere gestite meglio.