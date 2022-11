Lazio – Monza 1-0: a parte il gol annullato a Petagna, non ha corso grossi pericoli.: la sua partita dura solo 25 minuti. Poi sente una fitta al polpaccio e si ferma. (dal 25’ p.t.: entra a freddo e ci mette un po’ a carburare. La velocità di Ciurria gli crea più i qualche difficoltà): si era fatto beffare da Petagna, ma il VAR lo ha graziato. Poi ha preso meglio le misure all’attaccante dei brianzoli e ha portato a casa la pellaccia.: dà solidità e sicurezza a tutto il reparto. Preciso negli anticipi, non si fa mai sorprendere fuori posizione.: ringrazia il VAR, che lo salva dopo aver bucato la copertura sulla fascia da cui era nato il gol di Petagna. Si limita al compitino nel resto della partita, passando a destra al posto di Lazzari.: sembra avere il freno a mano tirato. Marcato a uomo, in alcuni momenti si estranea completamente dalla manovra.: con qualche imprecisione di troppo fa correre qualche brivido non necessario in avvio di partita. Poi si riprende col passare dei minuti. (dal 15’ s.t: mezzo punto in più, perché lo meritava già al derby. Nella sua mezz’ora – perfetta in manovra – l’unica pecca è non aver trasformato il gol la palla recuperata da Anderson al limite dell’area): non è al meglio della condizione, ma stringe i denti e si sacrifica. Benino in interdizione, spreca male l’assist di Anderson al 35’. (dal 15’s.t.: dà una mano a Milinkovic per contrastare la fisicità del Monza lì in mezzo): prima da titolare e prima volta da quando è alla Lazio che si fa apprezzare per caparbietà e spirito combattivo. Manca però un pizzico di cattiveria in più in zona gol. (dal 1’s.t.: il gol è il premio per l’atteggiamento e la voglia di spaccare tutto che ha dimostrato sin dal primo istante che è entrato. Largo ai giovani): se non è un big match, fa sempre fatica a dare continuità al suo gioco. Quando accelera è sempre pericoloso (vedi il gol mangiato da Vecino e l’azione successiva con Milinkovic). In alcuni momenti però sembra sparire dietro le marcature avversarie.: a sinistra fa quello che vuole. Crea il panico ogni volta che riesce ad arrivare sul fondo. (dal 40’ s.t.: ben tornato Ciro)All.: come temeva, l’approccio dei suoi non è stato dei migliori. Dopo la paura per la rete annullata a Petagna la squadra però si riprende. La scelta coraggiosa di puntare su Romero a metà partita paga.