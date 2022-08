: si supera al 39’ sulla conclusione da due passi di Quagliarella. Reattivo pure sul destro da fuori di Rincon, insidioso e diretto all’angolino. Attento su Caputo, nulla può su Gabbiadini.: bene in contenimento, dal suo versante la Lazio spinge meno ma lui difende con ordine.: morde e ‘picchia’, ma trova pure spesso l'anticipo pulito. Insieme a Romagnoli, governa la difesa senza patemi. Però ha sulla coscienza il gol di Gabbiadini, in società con Marusic.: pulito, elegante, non lascia un centimetro agli attaccanti ospiti e si prende pure gli applausi del settore ospiti.(dal 36’ s.t.).: rischia tantissimo con l’intervento su Quagliarella, Aureliano lo grazia. Mal messo in occasione del pareggio di Gabbiadini, si lascia sfuggire alle spalle il numero 23 doriano.: splendido, incantevole il pallone con il contagiri ad Immobile per il vantaggio biancoceleste. Il tacco al volo è un’invenzione del Sergente che manda al bar la Samp. Fa entrambe le fasi con naturalezza. Quando cala lui, cala la Lazio.: inizia subito a smazzare palloni, di cui uno particolarmente invitante per Felipe Anderson di prima intenzione dopo soli 8 minuti. Gestisce una marea di possessi, sbagliando pochissimo.(dal 28’ s.t.: di fioretto e di punta, danza a centrocampo creando spesso la superiorità numerica con i suoi dribbling e i suoi tocchi precisi. A volte però un po' compassato.(dal 28’ s.t.entra subito in partita, va vicino al gol ma trova sulla sua strada Audero. L'errore, con il senno di poi, pesa come un macigno sul match).: prende subito una botta in avvio, eppure la prima chance del match capita sul suo destro, fuori di poco. Poco dopo scalda ancora i guantoni di Audero con una bella conclusione messa in angolo dal numero uno doriano. Poi è costretto ad alzare bandiera bianca.(dal 41’ p.t.5: decisamente un altro passo e un’altra velocità oggi rispetto ad Anderson. Fatica a trovare spazi. Probabilmente non sta bene, e si vede).è una sentenza. Al primo pallone buono, infilza Audero approfittando del buco della difesa dei padroni di casa. Centra anche un palo su pasticcio della retroguardia genovese, è sempre pericoloso.: scippa la palla a Vieira e orchestra il primo contropiede della Lazio, da cui nasce la seconda conclusione di Anderson messa in angolo da Audero. Sempre in pressing, recupera una marea di palloni, attacca e scambia alla perfezione con Immobile nella prima frazione.(dal 28’ s.t.All.: il voto è un mix tra l'ottima Lazio vista a tratti, forse un po' sterile ma convincente e organizzata, e la poca maturità dei minuti finali. I biancocelesti dipingono un ottimo calcio, ma mancano di mordente negli ultimi metri e sprecano tanto. La Samp resta in partita, e nel finale trova pure l'imbucata letale.