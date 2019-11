Sassuolo-Lazio 1-2





Strakosha 5,5: non ha colpe particolari sul gol di Caputo.



Patric 7: due salvataggi strepitosi, uno per tempo. Merita in particolare quello su Djuricic nella ripresa, che tiene la Lazio sull'1-1.



Felipe 6: gioca in mezzo ad Acerbi e Patric, ma in un'uscita in fascia si fa ammonire su Toljan. Inzaghi lo toglie dopo soli 4' dall'inizio della ripresa.



(dal 4' s.t. Bastos 6: entra per rinforzare il lato destro della Lazio, quello dove c'è Boga. Riesce ad arginarlo)



Acerbi 6: il grande ex gioca come sa, con affidabilità e spessore, senza farsi notare troppo.



Lazzari 6,5: specialmente nel primo tempo mette in difficoltà Peluso. Poi De Zerbi passa a tre dietro nella ripresa e lui incide un po' meno.



Milinkovic 5,5: ci ricordiamo sempre di un altro giocatore. Invece è senza fantasia, un'altra volta deludente.



Leiva 6,5: l'equilibratore della Lazio. Soltanto grazie a lui Inzaghi può permettersi di schierare due mezzali così.



Luis Alberto 7: mette lo zampino nel primo gol, servendo tra le linee Correa, poi confeziona l'assist per Caicedo allo scadere. Classe immensa.



Lulic 5,5: oggi era veramente difficile fermare Toljan. Si fa ammonire ed esce dopo pochi minuti della ripresa. Non il miglior Lulic, anzi.



(dal 4' s.t. Lukaku 5,5: anche lui deve vedersela con Toljan ma gli scappa troppo spesso. I muscoli non bastano..)



Immobile 7: trova sempre il buco, è la dura legge di Immobile. Unica nota negativa, l'essersi perso Caputo sul corner del pareggio. Caicedo lo salva.



Correa 6,5: firma l'assist e incanta con una splendida girata al volo parata da Consigli. Quando parte palla al piede fa sempre paura.



(dal 33' s.t. Caicedo 7: è il tentativo disperato di Inzaghi e tentar non nuoce. Segna di sfondamento allo scadere, eroe della giornata)





All. Inzaghi 7,5: Lazio a sprazzi bellina, ma anche un po' in difficoltà. A inizio ripresa toglie i due ammoniti, vuole spingere. In ogni caso Caicedo per Correa è la mossa vincente che regala il successo ai biancocelesti.