: ci mette del suo nel gol subito, con una lettura errata del traversone alto.: nel primo tempo è devastante sulla propria linea di gioco, con percussioni continue e pericolose. Nella ripresa perde un poco di lucidità ma comunque gioca una buona partita.: gol annullato e partita da alti e bassi. Qualche imprecisione difensiva che costa il brivido per i suoi.: gioca un primo tempo più che buono, ma il secondo soffre di troppe disattenzioni, come in occasione del gol subito, dove si dimentica completamente di Henry.: i suoi minuti giocati non erano insufficienti, ma è costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema all'occhio.(dal 29' p.t.: si mette a disposizione della squadra, anche se pecca di imprecisione soprattutto nella trequarti avversaria.)(dal 39 's.t..): la sua gara stenta a decollare, meno vivo all'interno della partita, si fa vedere poche volte in area di rigore avversaria. Gioca meglio in fase di ripiegamento, aiutando i compagni.(dal 39' s.t.: tocca moltissimi palloni, si propone con continuità e riesce ad uscire da situazioni complicate. Buona la sua visione di gioco. Serviva quel tocco in più in area avversaria.: un poco sotto tono rispetto a ciò a cui ci ha abituati. A parte qualche conclusione da fuori, è abbastanza ingabbiato tra le maglie avversarie e non riesce a trovare il pertugio giusto. In ombra.: grande corsa in verticale e inserimenti senza palla. Suo l'assist per Zaccagni della rete che sblocca la partita.: ci si aspetta sempre il tocco che decide la gara, ma oggi non sembrava in massima forma.(dal 26' s.t.: più nel vivo dell'azione e più pericoloso. Sicuramente una buona gara.): gol che sblocca la partita e nel complesso un atteggiamento sempre propositivo. Dalle sue parti punta l'uomo e crea non pochi pericoli agli avversari.(dal 26' s.t.: entra ma non incide più di tanto. Servito poco dai compagni.): Lazio che nel primo tempo fa la partita ma che dopo aver subito il gol si perde in troppi errori. I cambi non fanno molta differenza.