Lazio – Roma: 1-0: ha voluto esserci a tutti costi nonostante la febbre a 39 e le placche alla gola. Gol annullato a parte, deve compiere pochi interventi. Bello stilisticamente quello su Spinazzola nella difesa.: quando si dice “ha dato tutto”. Un baluardo inusperabile sulla fascia destra: con la Roma in inferiorità numerica i pericolo diminuiscono, ma lui è comunque attento soprattutto nel gioco in anticipo.: Belotti lo costringe più di una volta alle maniere forti. Alla fine però di rischi ne corre pochi.: tanta corsa e tanta grinta per rispondere colpo su colpo agli affondi della Roma sulla destra.: aggressivo da subito per fronteggiare la fisicità di Cristante e Wijnaldum. Scaltro quanto basta per far espellere Ibanez dopo mezz’ora.: tiene strette le fila tra centrocampo e difesa. Prestazione sugli stessi livelli della granitica gara d’andata.: Gli avversari lo picchiano per tutto il primo tempo, nella ripresa invece ha maggiore spazio per disegnare calcio e rendersi pericoloso con qualche conclusione dalla distanza.: è il più imprevedibile lì davanti. Taglia e accelera all’improvviso seminando spesso il panico. Manca solo il colpo vincente, a lui e a tutti i compagni di reparto. (dal 43’ s.t.: Un solo acuto nel primo tempo con un numero in mezzo a 3 difensore. Soffre tremendamente la marcatura stretta dei centrali giallorossi. Neppure in 10vs11 trova spazi per affondare i suoi colpi.: fa ammattire tutto il lato sinistro della Roma con i suoi guizzi e alla fine riesce a trovare lo spiraglio giusto per il gol partita. (dal 35’ s.t.: entra in campo con la grinta giusta per dare freschezza all’attacco)All.: partita dominata sul piano tattico puntando, come all'andata, sulla solidità del centrocampo. In 10 è tutto più facile, ma la squadra è stata brava ad avere pazienza nel tessere la sua tela per portare a casa la partita.