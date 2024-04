Lazio, le pagelle di CM: Zaccagni torna col botto, Mandas regala mezza vittoria

Impreciso su un uscita alta nel primo tempo, ma nella ripresa fa un miracolo su Coppola che vale mezza vittoria.puntuale sulle diagonali. Prezioso il suo aiuto a destra per far risparmiare metri a Isaksen in ripiegamento.: tiene a bada Swiderski senza troppi patemi, ma le misure per la difesa a tre non sono ancora perfette.: commette tante leggerezze in fase di impostazione. Un paio di palloni persi, soprattutto nel primo tempo, potevano costare carissimo alla Lazio. (dal 22’s.t.: Tudor si gioca il tutto per tutto, ma lui si mangia un gol in contropiede che sembrava fatto)

stremato dalle fatiche in coppa, non molla comunque un centimetro contro Lazovic.: alterna con Guendouzi inserimenti e ripiegamenti. Sempre al posto giusto, anche se non riesce a essere decisivo negli ultimi metri.corre come un forsennato per aiutare la manovra in entrambe le fasi. La Lazio recupera una gran quantità di palloni anche in zona offensiva grazie alla sua azione di rottura.: non trova le misure giuste, nonostante le tante energie spese su tutta la fascia. Nel primo tempo spreca male due ottime occasioni. Perde fiducia col passare dei minuti. (dal 22’s.t.: torna in campo dopo un mese e regala tre punti)

: si fa perdonare con l’assist a Zaccagni una partita fatta di tante imprecisioni. (dal 30’s.t.: con lui in campo la lazio ritrova equilibrio dopo un quarto d’ora a trazione superoffensiva)non era al 100% dopo la botta al piede martedì scorso, ma quando può muoversi libero sulla trequarti è sempre un pericolo per qualunque difesa. (dal: non riesce a replicare la prestazione di martedì scorso contro la Juventus, ma si spende comunque tanto per provare a scardinare la difesa gialloblu. (dal

All. T: la Lazio inizia a ingranare i suoi principi di gioco. Con i movimenti continui e l’intensità nel giro palla la squadra prende da subito il pallino del gioco. Manca però la qualità negli ultimi metri: non a caso la vittoria arriva quando entra Zaccagni.