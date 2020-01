La Lazio, dopo la sconfitta patita al San Paolo, deve anche pensare al mercato. Manca una settimana al gong finale, e il dubbio rimane: accontentare o no Simone Inzaghi? Come riporta il Corriere dello Sport, l'allenatore vuole un altro attaccante, e ha individuato in Paloschi della Spal l'uomo ideale per fare da vice-Immobile. 7 giorni decisivi, ma la Lazio non ha neppure più la Coppa Italia a cui fare fronte.



LE RICHIESTE DI INZAGHI – Simone Inzaghi è stato perentorio: vuole un nuovo attaccante. Un quarto attaccante serve: Adekanye non è adattabile, gioca meglio sull'esterno, va in difficoltà in posizione centrale. La Spal avrebbe anche aperto al prestito, l’unico problema è rappresentato dal fatto che al giocatore spettano altri 700 mila euro di ingaggio da qui al finale di stagione. Tutto da discutere chi li pagherà.



MERCATO LAZIO – Attenzione però all'altra operazione sul tavolo. Sullo sfondo c’è ancora Lamin Jallow, attaccante gambiano in forza alla Salernitana. A Lotito piace molto il giocatore e lo porterebbe volentieri a Roma: deve considerare però che per Jallow dall’Al Alhy potrebbe arrivare un'offerta di 5 milioni, che farebbe molto comodo alle casse del club campano.