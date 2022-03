La scure delle sanzioni alla Russia si abbatte anche su Roman Abramovich. Il governo inglese ha congelato i suoi beni, tra cui anche il Chelsea. Fa sapere Sportmediaset che questo implica non solo limpossibilità per il magnate russo di cedere la socità, ma anche il blocco de facto delle operazioni di mercato del club. Compresa la compravendita dei calciatori. E questo dettaglio in particolare, interessa anche la Lazio che aveva nel mirino Kepa e Palmieri per l'estate.



I due profili erano tra quelli maggiormente graditi da Sarri come possibili rinforzi. Una mossa ufficiale di Lotito e Tare per intavolare eventuali trattative non era comunque ancora stata mai fatta. Immaginare che possa accadere ora, in questa situazione, appare molto improbabile.