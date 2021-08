Manca veramente poco per la quinta amichevole estiva della Lazio. I biancocelesti alle 18:30 affronteranno il Meppen nel ritiro di Marienfeld. La sarà la prima sfida della rassegna in Germania. In attesa del fischio d'inizio mister Sarri schiera di nuovo Strakosha tra i pali del suo 4-3-3. In difesa, da destra verso sinistra toccherà a Marusic, Luiz Felipe, Radu e Hysaj. A centrocampo agiranno i soliti titolarissimi, quindi, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Infine, in attacco fiducia a Muriqi con ai suoi lati Felipe Anderson e Raul Moro.



Le formazioni ufficiali di Lazio-Meppen:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Moro. All.: Sarri.



Meppen (4-4-2): Harsman; Jesgarzewski, Osée, Fedl, Evseev; Egerer, Guder, Ametov, Krüger; Al-Hazaimeh, Dombrowa. All.: Schmitt.