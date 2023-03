Prove generali anti AZ perquesto pomeriggio. Dopo la conferenza stampa il tecnico dellaha condotto l'allenamento di rifinitura dei suoi uomini. Le scelte di formazione risentono inevitabilmente di infortuni (Immobile) e squalifiche (Marusic, che non ci sarà a Bologna), ma occhio alle sorprese.In porta tornerà Maximiano (presente anche lui in sala stampa oggi , ndr), davanti lui Gila si candida ad affiancare Patric dall'inizio.e oggi ha svolto alcuni esercizi a parte rispetto ai compagni.sera dopo quasi tre settimane di stop per l'infortunio muscolare accusato contro l'Atalanta e si vuole evitare di affaticarlo eccessivamente. Possibile al più una staffetta tra i centrali. Sulle fasce pochi dubbi con Marusic e Lazzari, mentre Pellegrini potrebbe fare il suo esordio a partita in corso. A centrocampo. In regia dovrebbe poi tornare Cataldi, ma occhio a Marcos Antonio: con Milinkovic e uno tra Vecino e Basic a completare la linea, il brasiliano potrebbe essere una mossa inaspettata per Sarri, che invece davanti ha le mani legate. Con il KO di Ciro tornerà Felipe Anderson come falso 9. Ai suoi lati Pedro e Zaccagni, con Cancellieri pronto a subentrare.(4-3-3) Maximiano; Marusic, Gila, Patric, Lazzari; Vecino, Cataldi, Milinkovic; Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. All.: Maurizio Sarri.