In attesa del fischio d'inizio di Twente-Lazio sono state diramate le scelte ufficiali di mister Sarri in vista del match. Confermato tra i pali Pepe Reina. A destra in difesa come anticipato la spunta Lazzari, mentre al centro accanto a Luiz Felipe torna titolare Acerbi con Hysaj confermatissimo terzino sinistro. Dopo quattro gare vengono divisi i tre tenori. Sempre presenti Mlinkovic e Leiva, mentre come mezzala sinistra il Comandante sceglie Akpa Akpro e non Luis Alberto. Infine, in attacco per la prima volta da titolare con Sarri si vedrà Immobile con tanto di fascia da capitano. Ai suoi lati Felipe Anderson e Raul Moro.



Le scelte di Sarri:

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All.: Sarri.