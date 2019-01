L'espulsione di Acerbi farà discutere: il difensore centrale ha lasciato in 10 la Lazio nel momento più caldo del match contro il Napoli, proprio durante il massimo sforzo dei biancocelesti per provare a riagguantarla. L'ex Sassuolo interrompe la propria striscia di presenze consecutive, 149, e lascia un vuoto pesante in vista del match contro la Juventus.



LE SCUSE SOCIAL - Il difensore si è scusato su Instagram per l'accaduto: "Chiedo scusa per aver lasciato i miei compagni in 10 in un momento così difficile della partita. Le 149 partite consecutive giocate fino ad oggi devono essere solo il punto di partenza da cui ripartire".