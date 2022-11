La cessione è l'unica soluzione per risolvere il caso Luis Alberto alla Lazio, ma non sarà facile. Il centrocampista spagnolo ha 30 anni e un contratto fino a giugno 2025 da oltre 3,5 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi. In più il presidente Lotito lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Difficile trovare un club disposto a sobbarcarsi cifre simili per un giocatore sicuramente forte, ma non più giovanissimo. E infatti nelle precedenti sessioni di mercato il Siviglia (unico pretendente certificato) si è fermato di fronte a queste somme. Facile pensare che sarà così anche stavolta. E il discorso riguarda pure altri club spagnoli (ce ne sono) interessati a lui. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per questo che la Lazio sta pensando a una cessione in prestito, soluzione questa sì praticabile, ma che risolverebbe un problema creandone altri. Perché - a causa del solito indice di liquidità - la Lazio può fare operazioni in entrata con la stessa formula di quelle in uscita. Quindi potrebbe comprare solo un giocatore in prestito, mentre se Luis Alberto fosse ceduto a titolo definitivo avrebbe le risorse per acquistarne almeno un paio.