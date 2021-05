Nel centro sportivo di Formello è terminato anche l’ultimo allenamento della Lazio in ottica Fiorentina. Rifinitura archiviata per i biancocelesti prima di partire alla volta del capoluogo toscano. Domani alle ore 20:45 ci sarà un’altra delicata sfida per Immobile e compagni, in piena corsa Champions. Nel frattempo è arrivato anche il tanto atteso reinserimento di Luiz Felipe nella lista della Serie A. Il brasiliano ha preso il posto di Hoedt, e non di Musacchio come ci si aspettava.



LE PROVE DELLA RIFINITURA – Il ritorno di Luiz Felipe però al momento non dovrebbe cambiare le gerarchie della difesa. Secondo quanto si è visto quest’oggi dalle ore 15:00 a Formello, davanti a Reina giocheranno ancora Marusic, Acerbi e Radu. Anche a centrocampo nessuna sorpresa. Si procederà col solito schieramento. Nel cuore della mediana i tre titolarissimi diffidati, ovvero Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mentre sulle fasce saranno scelti ancora Lazzari e capitan Lulic.



Fares, squalificato, quest’oggi ha ultimato l’allenamento dopo i compagni. In seguito alle prove ha effettuato degli allunghi sui 50 metri proprio perché non ci sarà a Firenze. Lì davanti infine difficile non confermare la coppia Correa-Immobile. Assenti questo pomeriggio Hoedt, appena tagliato dalla rosa dei 25 della Serie A, Armini e gli acciaccati Escalante e Caicedo. Entrambi difficilmente riusciranno a strappare una convocazione per Firenze.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Musacchio, Patric, Akpa Akpro, Parolo, Cataldi, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.