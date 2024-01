Lazio-Lecce: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lazio-Lecce (domenica 14 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. Reduci dalla vittoria nel derby con la Roma in Coppa Italia, i padroni di casa si presentano a questa sfida al sesto posto in classifica con 30 punti, 9 in più dei pugliesi, tredicesimi a quota 21.



LE ULTIME - Sarri perde Castellanos per infortunio, ma conta di recuperare Immobile almeno per la panchina. Se Ciro non parte dall'inizio, Felipe Anderson viene accentrato nel ruolo di falso 9. Dall'altra parte D'Aversa non può contare su Banda, Dermaku, Rafia, Sansone e Touba.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Strefezza. All. D'Aversa.