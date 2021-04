L'ex capitano della Lazio, Cristian Ledesma, ha parlato della corsa alla qualificazione in Champions League che al momento vede sei squadre, dal secondo al settimo posto, in soli 9 punti. Ecco come il classe '82 ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo ex club: "In questo finale di campionato nello sprint per la Champions potranno fare la differenza gli uomini gol, da Immobile, Muriel, Mertens e Insigne a Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic".



SULLA LAZIO - "Detto ciò, credo che Immobile possa essere in grado di incidere maggiormente se tornerà a segnare ai suoi ritmi. In Nazionale si è sbloccato, ora dovrà farlo in campionato. Da lui, ma anche da Luis Alberto e Milinkovic la Lazio potrà avere quella spinta in più per cercare di arrivare al quarto posto. Inzaghi ora può contare pure su Caicedo, utile, anzi indispensabile, non solo per i gol".